Foment del Treball aprova suspendre Cecot com a soci durant el 2018

La junta directiva de Foment del Treball ha aprovat aquest dilluns suspendre la patronal vallesana Cecot com a sòcia de la confederació durant el temps que li queda a Joaquim Gay de Montellà com a president, fins a finals de 2018, segons ha informat en un comunicat.

La patronal presidida per Gay de Montellà ha valorat "en un intens debat" durant la reunió ordinària de la seva cúpula directiva l'expedient obert a Cecot fa un mes, després de considerar que ha incomplit la normativa interna de l'organització.

Foment ha indicat que els motius per a la suspensió de Cecot com a sòcia es refereixen a qüestions d'àmbit territorial, de competències geogràfiques i d'invasió de les seves funcions, decisió que ha comptat amb 26 vots a favor, 12 en contra i 8 abstencions, i que ha de ser ratificada per la propera Assemblea de Foment.

Expedient a CECOT



En l'última reunió de la junta directiva, celebrada el 8 de gener, es va aprovar obrir un expedient perquè Cecot "deixi la seva condició com a soci col·lectiu" de la patronal catalana --amb 42 vots a favor i nou en contra--, i li va donar un termini de 15 dies per donar les seves explicacions sobre la vulneració de les normes de funcionament de la confederació en l'àmbit territorial.

La patronal va exigir a Cecot justificar la seva actuació durant l'any 2017 en relació al punt cinquè de les normes de funcionament de l'àmbit territorial, que estableix que si una organització territorial té iniciatives o vol gestionar assumptes d'àmbit estatal les ha de plantejar a Foment del Treball perquè eventualment es traslladin a l'administració de l'Estat mitjançant la CEOE-Cepyme.

Entre les accions que ha emprès Cecot en els últims mesos figura una carta enviada al ministre d'Economia, Luis de Guindos, per criticar el decret aprovat l'octubre passat per facilitar que les empreses poguessin traslladar la seva seu social sense passar per la junta d'accionistes.

Així mateix, Cecot va decidir formar part de la Taula per la Democràcia, creada per sindicats, patronals i entitats socials després de el 1-O, i va donar suport a la denominada 'parada de país' del 3 d'octubre, mentre que Foment del Treball no ho va fer.

Dos anys de conflicte



El conflicte entre les dues organitzacions va esclatar l'octubre de 2015, quan el comitè executiu de Foment del Treball va acordar encarregar a la Comissió de Règim Intern un informe sobre si la configuració i actuacions de Cecot obstaculitzen en conflicte amb els estatuts de la confederació, i mig any després, la junta directiva va aprovar unes normes de funcionament que obliguen les organitzacions territorials a consultar qualsevol actuació fora de la seva àrea d'influència.

De nou, el desembre de 2016, la junta directiva de la patronal catalana va debatre sobre l'expulsió de Cecot, pocs dies després que Abad anunciés la seva intenció de presentar-se com a candidat a presidir Foment del Treball en les eleccions previstes per a finals d'aquest any.

En aquell moment, Gay de Montellà va proposar la junta directiva la suspensió temporal d'un any de drets i obligacions de Cecot en lloc de la seva expulsió, però finalment, al febrer de 2017, la junta va decidir mantenir-la dins de la confederació després d'aconseguir un acord segons el qual l'organització vallesana acataria les normes de funcionament de Foment, cosa que ara la junta directiva ha considerat que s'ha vulnerat.