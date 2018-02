El jutge cita com a imputat Narcís Serra i 14 exdirectius més de CatalunyaCaixa

El jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno ha citat a declarar com a investigat el proper 20 de febrer l'exvicepresident del Govern central i expresident de CatalunyaCaixa Narcís Serra pel 'forat' de 720 milions d'euros en operacions immobiliàries realitzades entre els anys 2000 i 2007 per l'entitat bancària.

Aquest mateix dia, i una hora després, el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 2 també crida a comparèixer com investigats els ex-directors generals de la caixa catalana Adolf Todó i José María Pisa.

L'endemà, 21 de febrer, estan citats més exdirectius de l'entitat, Lluís Gasull, Eduardo Aznar, Joan Valls i Joan Güel; el dia 22, acudiran a l'Audiència Nacional Antoni Llarden, Joan Manuel Pla, Josep Alonso i Joan Echaniz; mentre que el dia 23 compareixeran davant el jutge Josep Molins, Montserrat Robuste, Francisco José Villegas i Josep María Alentorn.

Segons l'escrit de la Fiscalia Anticorrupció que demanava la imputació dels 15 investigats, la caixa catalana va realitzar entre 2000 i 2007 «una intensiva i creixent activitat inversora immobiliària», principalment en projeccions i expectatives de negoci de futur incert i no avalades per la necessària anàlisi de solvència.

El Ministeri Públic denunciava per «notables irregularitats» en la gestió de la caixa als ex-alts càrrecs per un presumpte delicte continuat d'administració deslleial per unes irregularitats que va detectar el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i el text constatava que en aquest període la caixa va executar les inversions, a través d'una filial, a Espanya, Polònia i Portugal.

«En la majoria de casos analitzats l'aval i fiabilitat que des de l'entitat es va atorgar a les projeccions efectuades per la filial immobiliària i a les manifestacions dels socis immobiliaris copartícips de les inversions va suposar escometre les inversions confiant en la paraula del soci, sense previs informes externs independents al projecte i sense realitzar anàlisis exhaustives d'aspectes tals com la solvència i capacitat dels associats», destacava.