El 92% de les empreses espanyoles té com a objectiu reduir les emissions de CO2

El 92% de les empreses espanyoles té objectius establerts per reduir les emissions de diòxid de carboni (CO2), segons es desprèn de l'informe «Climate Change Report 2017: Marcant el Camí», elaborat per Ecodes i presentat dimarts a Madrid. L'edició en espanyol de l'informe es va publicar al Climate Discussion Forum 2018, un esdeveniment anual organitzat per PwC a Madrid. El document recull les qualificacions de lideratge, desenvolupament i transparència en relació al canvi climàtic realitzades per PwC i la presentació va comptar amb la presència de la ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina.

D'aquesta manera, es constata que les empreses estan planificant el seu futur «baix en carboni» no només implementant mesures per reduir les seves emissions (un 92%), sinó que un 70% d'elles s'aplicarà en els propers cinc anys i un 30% s'estendrà més enllà d'una dècada.

L'estudi també revela que el 100% de les companyies enquestades rendeix comptes respecte el canvi climàtic i que el 90% ofereix incentius econòmics per complir els seus objectius mediambientals. A més, reflecteix que el 20% dels enquestats està compromès amb objectius alineats amb la ciència climàtica, és a dir, s'ha anticipat al seu creixement futur comprometent-se de manera formal a establir objectius per reduir les seves emissions a través de la iniciativa «Science Based Targets initiative», sent Ferrovial i Telefónica les dues empreses que fins ara els tenen oficialment aprovats.

Els autors de l'informe destaquen que aquests objectius estan en línia amb el nivell de descarbonització requerit per mantenir l'increment de la temperatura global per sota dels 2 graus Celsius, el principal objectiu de l'Acord de París sobre Canvi Climàtic signat per uns 200 països.

L'estudi afegeix que les empreses espanyoles han pres el lideratge involucrant alts executius. Així, el 100% de les empreses enquestades atribueix la responsabilitat de les accions mediambientals als seus màxims executius, un 90% fa servir incentius econòmics per complir amb els objectius i un 31% fa servir incentius no econòmics.

El document detalla que la transició cap a una economia baixa en carboni està impulsant la innovació: el 78% de les empreses enquestades permet a tercers reduir les emissions a través dels seus productes i serveis; el 76% de les reduccions de CO2 estimades es deu a iniciatives relacionades amb el disseny de producte; i el 37% de les empreses té objectius relacionats amb la producció d'energia renovable, un percentatge superior a la mitjana europea (29%).

Els autors de l'estudi afegeixen que només el 50% de la mostra va respondre a CDP, tot i que representen més del 90% de la capitalització de mercat. Actualment, un 78% dels enquestats verifica de forma independent almenys el 70% de les seves emissions directes, el que se situa per sobre de la mitjana europea, del 68%.

En la presentació, el director general de CDP Europa, Steven Tebbe, va assegurar que «les empreses espanyoles han aconseguit un progrés sense precedents en accelerar les seves accions contra el canvi climàtic. En molts sentits, estan establint l'estàndard, amb les juntes directives liderant l'estratègia mediambiental a les empreses. «Tot i això, la majoria de les empreses analitzades no sembla tenir encara objectius a llarg termini adequats», va assenyalar Tebbe.