Un estudi preveu que Europa tindrà 80 milions de cotxes menys el 2030 pel transport compartit

Europa tindrà 80 milions de cotxes menys el 2030 com a conseqüència del transport compartit i de la digitalització, segons l'estudi «Eascy: les cinc dimensions que transformaran el sector d'Automoció», que ha elaborat la consultora PwC. La companyia espera que el parc d'automòbils al Vell Continent disminueixi un 25%, des dels 280 milions de vehicles actuals fins als 200 milions d'unitats el 2030. Per la seva banda, els Estats Units veuran reduïa la seva xifra de cotxes en un 22%, fins als 212 milions de cotxes, des dels 270 milions de vehicles que circulen per carreteres nord-americanes actualment.

L'esmentat estudi recull les grans tendències que afectaran el sector en els propers anys: la consolidació del model de transport compartit, i la irrupció del cotxe autònom, elèctric i connectat i on els models s'actualitzaran anualment. La combinació d'aquestes tendències pot donar lloc, segons va assenyalar aquesta firma, a escenaris «aparentment» contradictoris com, per exemple, que l'estoc de vehicles es redueixi en alguns mercats i alhora creixi el nombre de matriculacions, explicat per una reducció de la seva vida útil per un ús «molt més intensiu».

A Europa es considera que el nombre de matriculacions podria créixer un 34% fins l'any 2030, de 18 a 24 milions d'unitats, mentre que als Estats Units ho podria fer un 20%, fins a 21,6 milions de vehicles. No obstant això, a la Xina sí es preveu un increment tant de les matriculacions, d'un 30% fins a 35 milions d'unitats, com del parc de vehicles, que podria arribar fins als 275 milions d'automòbils el 2030, un 53% més, per la seva particular situació de mercat amb un «important» augment de la població i en ple procés d'urbanització.

«En el futur, tots els agents del sector hauran d'afrontar un profund període de transformació i, per exemple, no podran centrar els seus models de negoci només en els processos de producció i venda, i hauran d'orientar-los, també, cap als diferents tipus d'ús i relacionar-los amb tot el cicle de vida del cotxe», va destacar el soci responsable del sector d'Automoció a la consultora PwC, Manuel Díaz.