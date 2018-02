El nombre d'empreses constituïdes disminueix un 18% a Girona el 2017

Les comarques gironines van registrar una caiguda del 18% en la constitució de noves empreses respecte a l'any passat. Malgrat que, per trimestres, el tercer va ser el pitjor, el mes de desembre la reducció va ser determinant, amb un 37% menys de noves societats. Girona va crear 1.562 empreses el 2017, cosa que suposa una disminució del 18% en relació amb el nombre de companyies creades el 2016.

A Catalunya es van constituir 18.512 empreses el 2017, cosa que suposa una disminució del 15% en relació amb el nombre de companyies creades el 2016, segons dades publicades aquest divendres per l'institut d'estadística espanyol.

La caiguda de creació d'empreses el 2017 a Catalunya també es replica al conjunt de l'Estat espanyol, on en el mateix període es van crear 94.382 societats, un 6,6% menys que el 2016.

El Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles d'Espanya ja va avançar que el descens del 18,3% a Catalunya és el més gran que s'ha registrat a tot l'Estat, seguit de Galícia, amb una disminució del 15,9%.

Els registradors també van destacar només fa unes setmanes que Catalunya va liderar el 2017 la sortida d'empreses del seu territori amb 2.536 trasllats a altres comunitats autònomes, segons dades confirmades en els registres de les demarcacions de destí.

Amb les dades d'ahir de l'INE es constata que les disminucions de constitució d'empreses es dona a totes les comunitats autònomes amb l'excepció de Canàries, Navarra i Madrid, aquesta última on més creix la creació de societats el 2017, amb un augment del 2,6%.

La caiguda de constitució d'empreses a Catalunya el 2017 trenca una tendència de dos anys seguits de creixement en creació de societats, el 2016 i el 2015, amb uns augments dels 16,77% i del 6,81%, respectivament. Però ja era un tendència que es veia venir en l'evolució anual.

L'economia gironina va anar com un coet els tres primers trimestres de l'any, però alguns indicis ja apuntaven que s'estava arribant als màxims. El ritme de creació d'empreses va caure un 20% en els 9 primers mesos de l'any respecte al mateix període de l'any passat. En aquest càlcul no es té en compte encara la crisi empresarial que es va iniciar a partir de l'1 d'octubre i que ha provocat que es registrin poques empreses noves a les comarques gironines.

En els primers nous mesos de l'any, Catalunya va ser la segona comunitat autònoma -darrere de La Rioja- on es va alentir més la creació d'empreses. Malgrat tot, Catalunya en termes absoluts continuava ocupant la segona posició com a lloc escollit per obrir una nova empresa.

En el conjunt del 2017 a Catalunya gairebé en tots els mesos de l'any s'ha registrat una caiguda en la creació d'empreses, únicament els mesos de març i maig van apuntar creixements.

Després d'aquesta continuada caiguda en la constitució d'empreses mes rere mes el resultat final de l'any també ha estat negatiu, amb una reculada del agregada del 15%.

L'últim trimestre de l'any, coincidint amb el període de la crisi política catalana, la disminució d'empreses va ser de prop del 19% de mitjana sostinguda, una taxa inferior a la del tercer trimestre, on de mitjana la creació d'empreses va caure en prop del 25%, sent el trimestre de l'any amb la reculada més pronunciada.

A Catalunya, el 2017 es van dissoldre 1.713 societats, cosa que suposa un 17,2% menys que en el 2016. En el conjunt de l'Estat, la dissolució d'empreses es va situar en 21.554 societats, l'1,6% més que en el 2016.

Líders en trasllats

Catalunya va ser la comunitat amb el nombre més alt de trasllats, seguit de la Comunitat de Madrid, que en va fer 1.279, de les quals 273 es van traslladar a Catalunya, el 21,35% del total de moviments realitzats per empreses madrilenyes.

Les dades facilitades fins ara pel Col·legi reconeixen que a Catalunya, entre el 2 d'octubre i el 29 de desembre, 3.208 empreses van sol·licitar el trasllat de seu fora del Principat.

En l'estadística del quart trimestre se cita la xifra de 2.536 perquè encara hi ha moltes sol·licituds que estan pendents de finalitzar el procés administratiu de canvi de domicili.