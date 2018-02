Detingut Luis Riu Güell, amo dels hotels RIU, per corrupció a Miami

Luis Riu Güell, propietari dels hotels RIU, va ser detingut a Miami acusat de corrupció, segons fonts de la cadena hotelera, que van destacar la «innocència» dels seus executius. Els propietaris del Grup Riu són d'Olot tot i que fa temps que el seu domicili és a Palma i, de fet, s'han deslligat del seu hotel a la capital de la Garrotxa. Tot i això, en manté més de 100 per Europa, Amèrica i Àsia.

RIU Hotels & Resorts va informar que els seus executius –Luis Riu i el seu vicepresident regional, Alejandro Sánchez, també acusat– són «absolutament innocents dels càrrecs que se'ls imputen» i que confien «que el sistema judicial dels EUA conclourà que aquestes acusacions són totalment infundades».

Luis Riu va viatjar des d'Espanya per presentar-se voluntàriament aquest dilluns davant el jutjat, on se li presentarien els càrrecs, tal com havia estat pactat i coordinat amb les autoritats locals. Es va decretar la seva posada en llibertat sota fiança de 20.000 dòlars (16.237 euros) per presumptes compensacions il·legals a un funcionari, un delicte que a Espanya equivaldria a un intent de suborn.

L'hoteler està sent investigat per oferir estades gratuïtes en hotels de luxe a l'anterior director de Construcció de la ciutat de Miami, Mariano Fernández, que es va lliurar el 6 de febrer.