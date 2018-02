Aposta de 50 empreses ceretanes per crear una garantia de qualitat

Més de mig centenar d'empreses de la Cerdanya, tant dedicades a la producció i elaboració d'aliments com de l'àmbit de la restauració, treballen conjuntament des de la passada tardor en la creació d'una marca de garantia de qualitat. Aquest és un dels primers objectius de l'entitat que van constituir a finals del passat mes de setembre amb la voluntat de «posar en valor» els productes locals. La previsió és que el distintiu «Origen Cerdanya Pirineus» pugui ser una realitat a la primavera, un cop s'acabin de definir els requisits per obtenir-lo i es registri la marca. D'aquesta manera, volen que tant els seus consumidors habituals com els que els proven durant la seva estada turística a la comarca sàpiguen amb certesa que són productes de proximitat. La Sara i en Miquel van deixar al 2014 la feina que tenien a Barcelona per desenvolupar un projecte a la Cerdanya que tingués un fort vincle amb aquest territori. Després de formar-se a l'Escola de Pastors de Catalunya van decidir dedicar-se a elaborar formatge artesà des del nucli d'Éller, a Bellver de Cerdanya, on han creat la marca «30 cabres». Aquestes setmanes encara disposen d'una part de la seva primera petita producció en procés de maduració. La seva idea és que les vendes siguin de proximitat i sobretot es facin a clients que són o visiten la comarca. Per aquest motiu, tenen la intenció d'obrir en un futur una parada al mercat i complir així amb la seva premissa: «que el projecte comenci i acabi a la Cerdanya», explica la Sara Gutiérrez. La seva filosofia de «posar en valor» l'elaboració artesana de formatge els ha encaixat amb la voluntat de l'Associació Agroalimentària de Cerdanya, constituïda al setembre de 2017 i de la qual en formen part. Una de les primeres prioritats de l'entitat, que aplega més de mig centenar de productors, elaboradors i restauradors de la comarca tant ecològics com convencionals, és la creació d'una marca de garantia de qualitat que pugui fer les funcions de «carta de presentació».