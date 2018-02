Un estudi estableix que l'11,3 per cent de les compres realitzades a Europa són per internet

Les compres per internet van créixer un 0,2 per cent a Europa el 2017.

Les compres per internet van créixer un 0,2 per cent a Europa el 2017.

Les compres en línia suposen l'11,3% de totes les realitzades a Europa, un 0,2% més que el 2016, segons el eShopper Barometer, l'informe realitzat per Seur i DPDgroup, que busca conèixer les característiques, demandes i motivacions dels compradors en línia a nivell europeu. El Regne Unit encapçala la llista de l' ecommerce, amb un 13,7% de les compres en línia, seguit molt de prop per Alemanya, amb un 13,5%. Entre els països europeus on més es compra per Internet hi ha també Rússia, Països Baixos, Àustria i Polònia. Mentre que alguns dels que menys ho fan són Estònia, Letònia, Croàcia i Eslovènia. Per la seva banda, Espanya se situa molt a prop de la mitjana europea, amb un 11%.

El tipus de producte que més s'adquireix en línia és la moda, un sector on el 19,8% de les compres realitzades a tot Europa són a través d'Internet. Aquesta categoria la lideren els Països Baixos, arribant en aquest país a suposar el 26,7%. Per darrere de la moda hi ha els llibres (16,7%) i les sabates (14,1).

Anualment, els europeus adquireixen 5,4 productes de mitjana per Internet. Destaquen els britànics, amb 10,8 productes de mitjana, potser perquè el 66% dels compradors en línia són habituals (compren almenys un cop al mes). Per la seva banda, Estònia és el país on menys productes s'adquireixen, 1,7 a l'any per persona i només el 33% dels compradors en línia són habituals.

L'estudi també assenyala que les operacions a webs estrangers només suposen el 19,2% del total de compres en línia al continent. Croàcia és el país on més es compra a llocs web fora de les seves fronteres, arribant a suposar més del 30% de les operacions de ecommerce

Per darrere, superant el 25% d'operacions a l'estranger, hi ha Àustria, Eslovènia, Letònia, Irlanda i Portugal. Mentre que, situant-se per sota del 15%, apareixen Alemanya, República Txeca i Romania, que són països amb menys moviments a llocs webs estrangers.

El 67% dels europeus ja han comprat alguna vegada a llocs web estrangers ubicats fora d'Europa, el 44% ho ha fet a llocs xinesos i el 31% a nord-americans. Destaca AliExpress com el web més popular.

Mentre les compres d'europeus a llocs web fora del continent tendeixen a augmentar, les que es realitzen des de llocs web estrangers però dins d'Europa estan disminuint significativament i entre aquests destaquen els llocs web britànics i els dels països veïns de cada nació.

En general, els clients europeus busquen a llocs web xinesos amb l'objectiu de trobar ofertes, mentre que els que van a les pàgines nord-americanes busquen productes no disponibles localment. Les pàgines europees triomfen per les seves opcions d'entrega, devolucions i per qüestions lingüístiques. A més, gairebé una tercera part (31%) dels compradors en línia europeus que mai van comprar en llocs web estrangers tenen intenció de començar a fer-ho.



Els ordinadors, els més usats

Els ordinadors portàtils i d'escriptori continuen sent els principals dispositius amb els quals realitzar aquestes operacions, utilitzats en un 61% i un 52%, respectivamente. En tot cas, els smartphones, amb un 39%, es fan servir cada vegada més, sobretot entre els joves i els grans compradors, tenen gran acollida entre els romanesos i croats i són usats especialment poc entre els consumidors francesos i alemanys. Per la seva banda, les tablets es mantenen en un 25% d'ús.