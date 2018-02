Torrot duplica el nombre de vehicles fabricats el 2017 i triplica la facturació fins als gairebé 40 MEUR

Torrot ha tancat el 2017 duplicant la producció de vehicles. Si el 2016 l'empresa va fabricar 4.800 unitats, l'any passat aquesta xifra va arribar a ser de 9.902. Això suposa un increment del 106%. Més destacada encara ha estat la pujada de la facturació, que ha crescut un 171% fins arribar a un total 39,3 MEUR.

Una de les àrees estratègiques que destaca és Torrot Tech, encarregada dels desenvolupaments tecnològics. L'any es va acabar amb 2,1 MEUR de facturació, un 5,3% dels ingressos totals. L'aposta empresarial per la mobilitat sostenible l'ha convertit en líder del sector a Europa en vehicles de dues i tres rodes. Per aquest any, la companyia espera llançar al mercat nous productes com el velocípede, el cargo per a empreses de menjar a domicili i el biplaça. Ara mateix, l'empresa ven un 85 % a l'exterior i es troba en plena expansió a Estats Units.

El 2017, Torrot va posar una marxa més al seu creixement després de la refundació d'ara fa tres anys. Una bona prova de l'increment és que, el passat mes de juny, l'empresa ja havia fabricat els mateixos vehicles que en tot el 2016.

L'empresa, a més, tanca el mes amb guanys des del mes d'abril. Segons les dades facilitades per Torrot, el 2017 van tenir un benefici abans d'impostos, amortitzacions i interessos financers de 900.000 euros.

L'eix de la refundació de Torrot és precisament la clau del seu creixement. La facturació de l'any passat va ser de 39,3 MEUR, un 171% més respecte als 14,5 MEUR del 2016.

El fundador de la nova Torrot, Iván Contreras, ressalta que la nova empresa ofereix «dispositius tecnològics d'alt nivell, plataformes de mobilitat personal, sostenible i interconnectada». Precisament, part de la proposta passa pels dispositius mòbils com enllaç entre vehicles i usuaris.

El 2017, Torrot va fabricar 9.902 vehicles. Un de cada tres d'aquests –3.200–, han estat de la coneguda com a Muvi, la motocicleta elèctrica. El model de la companyia té sortida al mercat especialment per a flotes d'empreses de repartiment i de motosharing. En aquesta última modalitat, al global de l'Estat s'han venut Muvis a dotze ciutats.

A l'exterior, aquest aparell es pot veure a llocs com Brussel·les, Berlín o Düsseldorf. Actualment, la companyia està treballant per créixer als Estats Units.