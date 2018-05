Un de cada quatre treballadors de les empreses càrnies a Girona és un fals autònom

Un de cada quatre treballadors de les empreses càrnies de Girona està contractat com a fals autònom. Dels prop de 5.000 contractats en el sector de la carn, 1.600 empleats estarien dins d'una cooperativa i estarien donats d'alta com a autònoms. A més, el sindicat denuncia que només un 10% d'aquestes cooperatives compleixen la llei.

Ester Espigares, secretaria d'Igualtat i Formació UGT FICA Catalunya, ha denunciat aquest matí en roda de premsa que els treballadors que no estan donats d'alta del règim general poden arribar a cobrar un 50% menys i arribar a fer un 25% més de jornada. El sindicat també denuncia que la legislació dels autònoms els deixa en pitjors condicions en prevenció de riscos i sense cap tipus de representació sindical.

La UGT de Girona ha reunit avui a diversos representants del sindicat de les empreses càrnies gironins per formar-los en la detecció d'aquests fraus i irregularitats. L'objectiu és que com a delegats dels treballadors pugui conèixer les condicions de treball, ajudin a la seva protecció i, per tant, a l'eliminació de la contractació fraudulenta.

Per la seva part, Alícia Buil, secretària del Sector d'Alimentació, Begudes i Tabac de la UGT FICA, ha recordat que hi ha una empresa gironina, Terfrisa, que ha rebut una proposta de sanció que arriba a 800.000 euros. Una situació en què es podrien trobar ben aviat dues empreses més, que estan denunciades a Inspecció de treball pel mateix frau de les falses cooperatives.

Xavi Casas, secretari general de la UGT Comarques Gironines, ha reclamat que es compleixi la nova norma que equipara els treballadors de cooperatives a Catalunya als del règim general i ha reclamat a les diverses patronals càrnies que s'asseguin a negociar una reforma del sector.