L'Associació Gironina d'Empresàries AGE

és una associació empresarial i professional d'àmbit gironí, constituïda per a la coordinació, representació, gestió, foment i defensa de les dones empresàries i directives.



Que existeixi una associació gironina d'empresàries és símptoma que alguna cosa falla en el sistema?

Efectivament. L'associació va néixer fa vint-i-quatre anys per una manca de posicionament de les dones en llocs de decisió dins de les empreses de la província de Girona. Les empresàries que van iniciar aquesta associació ho van fer perquè veien que en els llocs de poder faltava la visió i el vot de la dona. Després de 24 anys, tot i que hem progressat, no hem avançat el suficient com perquè l'associació pugui deixar d'existir.

Quines són les línies de treball de l'associació?

Els objectius són els mateixos que els del 1994, quan es va crear l'associació. El primer objectiu és posicionar la dona en els llocs de poder. A les grans cooperacions i en els òrgans de govern encara fan falta les dones. També lluitem perquè la conciliació de vida personal i laboral estigui regulada dins els canons de funcionament de qualsevol entitat o país. La digitalització ajudarà la dona a poder conciliar vida personal i laboral.

Quin és el pes de la dona empresària al nostre país?

A hores d'ara encara no es té valorat quin és el paper de la dona dins la societat. I per tant, el tema de la maternitat actualment encara es qüestiona. A molts països europeus la dona està ubicada dins el sistema operatiu com una peça molt important i clau en la sostenibilitat de la societat. Valoren la maternitat com un fet essencial. Són països on els pares poden estar un any de baixa per tenir cura dels seus fills. Això aquí no passa. Ens hauríem de preguntar quins costos genera en l'àmbit econòmic a la nostra societat no tenir-ho.

Què és el que provoca la desigualtat salarial entre homes i dones?

Els arquetips educacionals fan que a hores d'ara encara es pensi que les dones treballen perquè volen i no perquè ho necessiten. Això pot justificar el perquè hi ha aquesta diferencia salarial. Les dones estem igual de capacitades que els homes per ocupar qualsevol càrrec. Encara tenim molta feina a fer perquè la situació canviï.

Des de l'associació porteu a terme algun projecte educatiu per tal de canviar aquesta situació?

Ajudem entitats que fan formació a les escoles, com és SER.GI, a tirar endavant projectes que tenen a veure amb la igualtat de gènere.

I des de la política com es pot ajudar a incrementar la presència de les dones en el món laboral?

Amb ajudes a les empreses privades. El govern quan elabora els pressupostos hauria d'establir unes partides per facilitar a les petites i mitjanes empreses la contractació. L'empresari no és el dolent de la pel·lícula, sinó que ho és el sistema.

Queda lluny la igualtat real?

Queda molt lluny, molt. I dins aquest panorama l'Associació Gironina d'Empresàries continuarà lluitant i acompanyant les dones empresàries a tirar endavant els seus projectes i ajudar-les a somiar.