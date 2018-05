Els espanyols canvien més de proveïdor d'internet que d'energia

Els clients de serveis de telecomunicacions van ser els que més van canviar de companyia el 2017, per sobre d'altres sectors com els de l'electricitat o el gas natural, segons l'últim Panell de Llars de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que destaca a més que per a una de cada quatre llars que van tramitar una portabilitat en telèfon o internet fix va ser difícil canviar d'operador.

En concret, un 12,9% de les llars van canviar de proveïdor de telefonia mòbil el 2017, enfront de l'11,4% de 2016, igual que van fer un 11,9% dels clients de banda ampla fixa, un punt percentual més que l'any anterior, i un 11% dels de telefonia fixa, el mateix percentatge que el 2016.