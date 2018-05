El jurat estudia les candidatures als premis eWoman Girona 2018

Falta només una setmana per l'eWoman Girona, una jornada organitzada per Diari de Girona que té com a objectiu servir d'altaveu als casos d'èxit de les dones que han destacat per la seva trajectòria professional i el seu lideratge en l'entorn digital.

Amb l'ojectiu de ser una sessió motivadora i inspiradora, la jornada també inclourà el lliurament dels premis eWoman Girona.

Precisament aquest dijous, el jurat dels premis s'ha reunit per estudiar les candidatures presentades a les tres categories dels guardons: Trajectòria professional, Negoci on-line i Xarxes socials.

El jurat el formen: Helga Nuell, directora de l'àrea de promoció econòmica de la Diputació de Girona; Carol López, cap de Relacions Institucionals i Protocol de l'Ajuntament de Girona; Anna Pla, delegada del rector per la Igualtat de Gènere de la UdG; Mª Rosa Agustí, presidenta de l´Associació Gironina d´Empresàries; Oscar Ferrer, director del Centre d´empreses de Caixabank a Girona; Laura Fanals, cap de la secció Girona del Diari de Girona; Oriol Puig, coordinador multiplataforma de Diari de Girona; Anna López, directora comercial de Diari de Girona; i Fèlix Noguera, administrador de Diari de Girona.