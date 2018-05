Gas Natural Fenosa simplifica la seva estructura organitzativa

Gas Natural Fenosa ha simplificat la seva estructura organitzativa en quatre grans àrees de les sis que hi havia fins ara, segons ha informat la multinacional energètica en un comunicat a la Comissió Nacional al Mercat de Valors (CNMV). Es tracta del negoci de Gas i Electricitat, dirigida per Manuel Fernández i inclou els negocis de generació i renovables, aprovisionament de gas, comercialització i logística; d'Infraestructures Espanya &EMPL-Medgaz, dirigida per Rosa Maria Sanz i que inclou els negocis de xarxes de gas i electricitat d'Espanya i els gasoductes del Magreb; d'Infraestructures de Llatinoamèrica Zona Sud, dirigida per Antonio Gallart i que inclou els negocis de xarxes de gas i electricitat de Xile, Argentina, Brasil i Perú; i el Negoci d'Infraestructures Llatinoamèrica Zona Nord, dirigida per José G. Sanleandro i que inclou negocis de xarxes de gas i electricitat de Mèxic i Panamà.

Segons l'empresa, la nova estructura organitzativa s'adequa l'organització a les necessitats de la companyia, un cop s'hagi aprovat el nou Pla Estratègic 2018-2022 a finals de juny. «Aquesta nova estructura simplifica i agilitza la gestió de Gas Natural Fenosa, amb l'objectiu de dotar als negocis d'autonomia en el seu àmbit d'actuació i comptar amb una organització adaptada als reptes als quals ens enfrontem com a multinacional energètica en un món cada vegada més competitiu i digitalitzat», va assenyalar el president executiu de la companyia energètica.