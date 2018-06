Els enginyers del sector del metall de Girona són els millor pagats de l'Estat

Un peó del metall de Navarra, la retribució del qual és de 12,5 euros per hora treballada, supera en sou un enginyer de Lleida (que percep 10,46 euros), Càceres (10,57 euros), Conca (10,78 euros) o Jaén (11,27 euros).

Segons l'informe de la "Negociació Col·lectiva en la Indústria del Metall el 2017" elaborat per la patronal Confemetal, un llicenciat enginyer del sector del metall de Girona guanya 20,78 euros per hora, pràcticament el doble del que guanya el seu col·lega de la mateixa categoria a la veïna Lleida.

Aquestes quantitats són les que s'estableixen en els convenis col·lectius provincials per al 2017 i tenen en compte el sou base, així com altres plusos o pagues extra, eliminant altres pagaments que pugui realitzar l'empresari al treballador, hores extres o antiguitat.

Per elaborar l'informe, Confemetal ha elegit quatre categories laborals: peó, oficial primera obrer, oficial primera administratiu i enginyer llicenciat.

La mitjana nacional de la retribució per hora treballada és de 9,55 euros per al peó; de 10,4 per a l'oficial obrer; de 10,76 per a l'oficial administratiu i de 14,37 per a l'enginyer.

En la categoria de peó, Navarra, amb els 12,5 euros per hora, se situa al capdavant de les retribucions, seguida de Barcelona, on es paguen 11,78 euros; Cadis (11,45); Burgos (11,21) i la Corunya (11,02); mentre que Conca (8,02 euros), Càceres (8,04) i Lleida (8,1) estan a la cua.

Navarra, Burgos i Barcelona és on més es paga a un oficial primera obrer, amb 13,45, 12,63 i 12,28 euros/hora respectivament, mentre que, del costat contrari, hi ha Conca (8,73), Càceres (8,86), Lleida (8,97) i Ourense (9,1).

Respecte als oficials de primera administratius, també és Navarra on estan millor retribuïts, amb 13,45 euros per hora, seguida de Huelva (12,95), Burgos (12,52) i la Corunya, 12,51; i Ourense on cobren menys, amb 8,73 euros; seguida de Càceres (8,82) i Lleida (8,97).

En el cas de llicenciat enginyer, després de Girona (20,74 euros), se situen els de La Rioja (19,03), Pontevedra (18,87), Balears (18,85) i Sevilla (18,06), mentre que els que menys cobren, a més dels de Lleida (10,46 euros), són els de Càceres (10,57), Conca (10,78) i Jaén (11,27)