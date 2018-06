Girona és la segona demarcació catalana amb més accidents industrials del 2017

Girona figura com la segona demarcació catalana amb més accidents industrials per darrere de Barcelona i amb més del doble de sinistres que Lleida. Les comarques gironines també figuren com l'onzena província de tot l'Estat amb més accidents d'aquesta mena. La demarcació registra un 2,4% dels accidents industrials de tot Espanya, mentre que Barcelona arriba a superar el 15%.

Girona apareix en la vint-i sisena posició en el rànquing on és major el diferencial de gravetat dels accidents industrials coberts per assegurances. Aquest escalafó el lidera Navarra, amb uns costos per contratemps un 155% superiors a la mitjana. A continuació figuren Àlaba i Cantàbria, ambdues per sobre del 60%. Les dades estan contingudes en l'informe «Estem segurs 2017» presentat dijous passat per Unespa, la patronal espanyola del sector.

El nombre d'accidents més elevat es va registrar a Catalunya, amb un 20,8% del total. A continuació, apareix la Comunitat Valenciana, amb un 12,9%. Per províncies, el primer lloc correspon a Barcelona (15,6%), seguida de Madrid (12,6%), València (6,4%), Alacant (4,8%) i Biscaia (3,2%). Les cinc sumen un 42%.

Els resultats són coincidents amb uns territoris que des de fa dècades són l'avantguarda de la indústria de l'Estat. El citat informe indica que el contratemps de segur industrial més car correspon a muntatge, que garanteix la construcció i engegada d'elements necessaris per a la producció, que pot abastar des d'una bastida fins a un molí eòlic. El segon concepte és el robatori, amb una mica més de 7.550 euros. Els incendis figuren en una posició intermèdia amb prop de 3.500 euros. El menys onerós correspon a les avaries de maquinària, amb poc menys de 1.700 euros.

Per altra part, segons l'informe d'Unespa, a Espanya prop de deu milions de persones «confien els seus estalvis en l'assegurança», de manera que estan presents «en el 96% de les llars» i només una de cada 25 famílies no disposa d'algun mena d'assegurança.

El percentatge del pressupost dedicat a les assegurances per les llars espanyoles varia en funció de les províncies, de tal forma que els madrilenys encapçalen la llista d'aquells que més recursos destinen a l'assegurança amb un 5,02%, seguits pels gallecs (4,89%), balears (4,82%), càntabres (4,66%) i extremenys (4,60%). Els gironins se situen a la part alta de la taula.

En l'altre extrem, els espanyols que menys estalvis dediquen a l'assegurança són els murcians (4%), de La Rioja (3,81%), aragonesos (3,71%) i navarresos (3,71%), segons es reflecteix en el citat informe.

L'oferta de productes d'estalvi de l'assegurança a Espanya és «àmplia», segons Unespa, i abasta plans de previsió assegurats (PPA), rendes vitalícies i temporals, capitals diferits, plans individuals d'estalvi sistemàtic (PIAS), assegurances individuals d'estalvi a llarg termini (SIALP) i els unit-linked, que són assegurances de vida associades a fons d'inversió.

La major part dels productes contractats són aquells que ofereixen una «garantia de rendiment anual mínim» i estan pensats per a persones que «no volen sorpreses amb els seus diners».

Molts d'aquests són contractats amb l'objectiu d'acumular estalvis per complementar-los amb la pensió de jubilació.

Una altra de les conclusions que es deriva de l'informe és que la contractació d'assegurances es reparteix pràcticament igual entre homes i dones.

Per rang d'edat, els PIAS destaquen com l'opció preferida entre els més joves (menors de 35 anys) i, sobre aquest grup demogràfic, la presidenta d'Unespa, Pilar González, ha lamentat l'existència d'un dèficit d'estalvi, no només a Espanya, sinó també als països de l'entorn.

Les rendes vitalícies constitueixen el producte on existeix una major proporció de gent d'edat més avançada (76 anys o més), una cosa «lògica» per les característiques del producte i per la fiscalitat, «en la mesura en què l'edat del subscriptor és més elevada», ha indicat González.

Una mica més d'1,1 milions de clients, el 12,74%, té un elevat índex de permanència a mantenir els seus diners en el mateix producte durant deu anys o més.

Així mateix, el 18,47% presenta una permanència mitjana de 6 a 10 anys, el 31,95% de dos a cinc anys, i el 29,67% d'un any o menys. A Espanya, aproximadament el 25% de les persones que estalvia a través de l'assegurança té entre 46 i 55 anys (23,58%), seguits pel grup de gent d'entre 56 i 65 anys (20,36%) i els situats entre els 36 i els 45 anys (18,07%), segons un informe.