Invertir en el planeta una decisió intel·ligent

La protecció del planeta ha de ser el principal criteri d´inversió. Sota aquesta màxima, la companyia Acciona, encarregada de la promoció i gestió d´infraestructures i energies renovables, ha posat en marxa una campanya internacional amb la qual busca seguir apostant per la sostenibilitat. Una iniciativa que té especial projecció a Espanya, Mèxic, Xile, Estats Units, Canadà i Austràlia, i que suposa una revisió del posicionament de l´empresa espanyola com a «pionera» en desenvolupament i sostenibilitat que va assumir ja fa 13 anys.

Acciona destaca que és una «revisió necessària» per adaptar aquest posicionament a la realitat actual. La iniciativa disposa del web invierteenelplaneta.com com a eix fonamental. Aquí és on es concentraran els missatges de suport per promoure una inversió responsable.

D´aquesta manera, la companyia busca integrar aquest plantejament mitjançant mesures com ara la posada en marxa d´infraestructures per al progrés, gestió de l´aigua eficient per assegurar l´accés als recursos hídrics i energies renovables que redueixin les emissions de CO2.

L´escalfament global, una realitat

Aquesta és la visió de la companyia Acciona, que no oblida el seu compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per les Nacions Unides (ONU) el 2015. Entre aquests figuren garantir aigua neta i sanejament per a tothom, l´accés universal a energia assequible i no contaminant i inversions en infraestructures per assolir un desenvolupament sostenible.

L´objectiu final és aconseguir la transformació cap a un model econòmic baix en carboni. Això implica, segons Acciona, apostar per iniciatives i decisions d´inversió que mitiguin el canvi climàtic, ja que és necessari «un esforç col·lectiu» per minimitzar els efectes nocius de l´activitat humana. Però també suposa acceptar que l´escalfament global i els seus efectes «són una realitat», de manera que la nostra societat «pugui adaptar-se i ser resilient, buscant solucions i canviant la forma de vida».

Tot es redueix, en definitiva, a dissenyar un planeta millor i donar resposta a les necessitats d´infraestructures, aigua i energia «amb solucions innovadores, responsables i generadores de progrés real» basades en un model «inusual, alternatiu, de fer negocis».

Ambaixadors compromesos amb el medi

La campanya d´Acciona, que culminarà el 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, llança dos missatges clars: «Experts a dissenyar un planeta millor» i «Hi ha una manera diferent de fer les coses». La seva difusió, a través de mitjans digitals, xarxes socials, premsa general i fins i tot sales de cinema en ciutats estratègiques de cada país, comptarà amb unes figures molt especials, que deixaran els seus missatges a invierteenelplaneta.com.

Es tracta de sis ambaixadors, personalitats cèlebres que estan compromeses amb la integració social, la protecció del medi ambient i el progrés sostenible, i el seu paper serà conscienciar sobre la necessitat «de fer les coses d´una altra manera per a un futur millor».