L'alto el foc a Síria, victòria russa

n El president de Rússia, Vladímir Putin, es va apuntar ahir una gran victòria diplomàtica davant d'Occident en anunciar un acord d'alto el foc entre el règim de Bashar al Assad i l'oposició siriana, que es comprometen a més a reprendre el procés de pau estancat des de l'abril passat a Ginebra.

«Crido al Govern de Síria, a l'oposició armada, a tots els països de la regió implicats i que tenen influència en els bàndols en conflicte a donar suport als acords», va dir Putin en una reunió al Kremlin amb els ministres d'Exteriors i de Defensa.

Putin va explicar que Damasc i l'oposició armada «moderada» havien signat feia «unes hores» un acord de cessament del foc en tot el territori del país àrab que entrava en vigor ahir a mitjanit i un altre document amb «mesures de control» per garantir-ne el compliment. A més, ambdues parts van segellar una declaració per escrit en la qual es comprometen a «iniciar negociacions de pau per a l'arranjament» del conflicte. «Els acords aconseguits són, sense cap dubte, fràgils. Exigeixen una especial atenció i vigilància», va assegurar.

Esperant l'acord

El cap del Kremlin va destacar que Rússia duia «molt temps» esperant aquest acord i que havia treballat molt dur al costat de Turquia i d'altres socis regionals com l'Iran, i va recordar que aquests tres països seran «garants» del compliment dels acords. «Al Assad va recolzar decididament els esforços adoptats per Rússia i altres països per aconseguir la pau entre els bàndols en conflicte», va dir sobre aquesta qüestió el cap del comitè de Relacions Exteriors de la Duma o cambra de diputats, Konstantín Kosachov, després de reunir-se ahir amb el líder sirià a Damasc. En el que ha estat una autèntica bufetada a la diplomàcia nord-americana, l'escenari de la represa de les negociacions de pau sirianes no serà Ginebra, sinó Astanà, la capital de Kazakhstan, segons van acordar fa un parell de setmanes Putin i el president turc, Recep Tayyip Erdogan.

Negociacions al Kazakhstan

De fet, el cap del Kremlin va cridar aquest dijous a totes les parts i països involucrats a «participar activament en les negociacions previstes» a Astanà. Encara que això és només el principi, Rússia i Síria han aconseguit el seu objectiu, que era alliberar Alep i declarar un alto el foc en tot el país abans de la investidura del nou president dels EUA, Donald Trump, el proper 20 de gener. «Durant els últims dos mesos hem mantingut negociacions amb els líders de l'oposició siriana moderada amb mediació turca.

Aquests grups controlen gran part de les regions centrals de Síria que no estan subordinades a Damasc», va explicar el ministre de Defensa rus, Serguei Xoigú, que va estimar el nombre d'efectius d'aquests grups opositors en «més de 60.000», els quals estarien equipats amb tancs T-55 i T-72, a més de peces d'artilleria.

Tots menys l'Estat Islàmic

L'Exèrcit Lliure Sirià (ELS) va anunciar que l'acord d'alto el foc inclou totes les àrees del país i tots els grups armats que hi operen, excepte el terrorista Estat Islàmic (EI). Un portaveu d'ELS, Osama Abu Zeid, va dir en una roda de premsa televisada des d'Ankara que l'acord obre la porta a una solució política després de la treva. Abu Zeid va explicar que cap facció està exclosa «a les zones controlades per l'oposició», que no inclouen aquelles dominades per EI. El portaveu no va fer referència directament al Front de la Conquesta del Llevant (antiga filial siriana d'Al-Qaeda), que lluita al costat dels grups rebels a diverses zones del país. L'Exèrcit sirià havia anunciat anteriorment que el cessament de les hostilitats exclou tant el Front de la Conquesta del Llevant com l'EI, ambdues considerades «organitzacions terroristes» pels governs sirià i rus. En aquest context, Abu Zeid va destacar que Rússia és el garant que les forces governamentals respectin l'alto el foc, incloses les milícies iranianes, que són unes 40 en territori sirià. En aquest sentit va dir que la sortida d'aquestes milícies del país és una condició que l'oposició armada va posar sobre la taula, recolzada per Turquia, encara que no va especificar si Damasc va acceptar.

L'Iran saluda la treva

El ministre iranià d'Afers exteriors, Mohammad Javad Zarif, ferm aliat del règim de Damasc, donava la benvinguda a l'alto el foc però urgia a prosseguir la lluita contra els grups terroristes. Zarif ho va dir en una conversa telefònica amb el seu homòleg rus, Serguei Lavrov, després que el president de Rússia, Vladímir Putin, anunciés el cessament de les hostilitats.

L'enviat especial de l'ONU per a Síria, Staffan de Mistura, va expressar satisfacció per l'anunci de la treva, que veu com un pas crucial cap a negociacions que posin fi al conflicte armat. «Aquests avenços han de contribuir a negociacions, inclusives i productives, entre les parts sirianes que han estat convocades sota l'auspici de l'ONU per al proper 8 de febrer», va indicar De Mistura.