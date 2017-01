4 morts per incendis entre la nit de Cap d'Any i Any Nou

n Quatre persones van morir la nit de Cap d'Any a diverses localitats espanyoles a causa d'incendis a les llars. L'incendi més greu es va produir a Torrevella (Alacant) en el qual van morir dos homes de 50 anys i dues persones més van resultar ferides. Les víctimes, originàries de l'est d'Europa, ocupaven il·legalment la casa, que no disposava de subministrament elèctric. Les causes de l'incendi encara no han estat determinades, però tot apunta que s'hauria originat cap a les dues de la matinada per un accident amb les espelmes que feien servir. Uns veïns van donar l'alerta i fins passades les quatre de la matinada no va ser extingit.

Aquest no va ser l'únic incident registrat a la Comunitat Valenciana, ja que una dona de 64 anys va morir al precipitar-se d'un tercer pis intentant fugir de l'incendi que s'havia produït al seu habitatge a València. La dona va patir un traumatisme craneoencefàlic i toràcic i els serveis mèdics no van poder fer res per salvar-li la vida. Les causes del foc encara es desconeixen.

Finalment, un home de 61 anys va morir a Vitòria després que s'hagués originat un incendi a casa seva. El foc va començar a les 5.30h del matí de diumenge i l'home hauria mort conseqüència de la inhalació de fum. A l'habitatge també hi havia la dona de la víctima que va haver de ser traslladada a l'hospital de Txagorritxu, juntament amb una menor veïna de l'edifici, ambdues per inhalació de fum. Tampoc es coneixen les causes de l'incendi.