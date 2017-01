Les forces iraquianes arriben al Tigris amb l´objectiu d´alliberar Mossul

n Forces iraquianes avancen cap a la riba del Tigris, a l'est de la ciutat septentrional de Mossul, per irrompre al barri d'Al Mazarea i Al Atebaa, a tan sols 500 metres del riu, segons va informar el cap de l'oficina d'informació de la Policia Federal, Abderrahmen al Jazaali.

Al Jazaali va detallar que van prendre el control d'un edifici anomenat «La seu dels mujahidins txetxens», on van trobar plànols que traçaven els futurs atacs d'aquests combatents del grup yihadista Estat Islàmic (EI) contra ciutats i seus de la seguretat iraquiana. També va anunciar que aquest dissabte havien arribat a l'hospital d'Al Salem, al barri d'Al Uehda, al sud-est del sector oriental de Mossul, a més d'altres barris propers de la riba oriental del Tigris i davant l'aeroport de Mossul, que se situa al sud-oest, un dels punts estratègics que l'Exèrcit intenta reprendre. Allí, les forces van arribar a l'encreuament amb el quart pont, el més important que uneix el sud de Mossul oriental amb l'occidental i que va ser bombardejat i destruït per la coalició internacional.

El comandant de les Operacions Conjuntes de la província de Nínive, el general Abdelamir Yaralá, va assegurar que les forces antiterroristes han aconseguit irrompre al barri d'Al Gofran, al nord del d'Al Uehda, al sud-est de Mossul, on van alliberar àmplies zones del districte i van hissar la bandera iraquiana sobre els seus edificis. No obstant això, el comandant va puntualitzar que encara continuen enfrontaments entre tots dos bàndols, però va assegurar que «en breu s'anunciarà l'alliberament de tot el barri».

Per la seva banda, l'analista i expert militar Amer al Yusuf va explicar que aquest ritme tan accelerat de l'ofensiva es deu al fet que «els plans militars de les forces iraquianes han canviat i això ha enxampat per sorpresa al grup yihadista, especialment a la zona sud-oriental». A més, va comentar que els intensos bombardejos aeris «han desgastat la capacitat de combatre dels extremistes, així com la pèrdua de la munició de guerra» per continuar amb l'enfrontament.

La destrucció dels ponts també va ajudar a «paralitzar el moviment de Dáesh (acrònim en àrab de l'Estat Islàmic), així com tallar els seus subministraments militars», va afegir l'analista. Al Yusuf va considerar que el fet que s'hagi alliberat el barri industrial d'Al Karama, una de les zones més importants on fabricaven i emmagatzemaven arsenal militar els yihadistes, ha permès que l'avanç d'aquesta segona ofensiva sigui molt més ràpida, respecte a la primera que es va llençar el 17 d'octubre.