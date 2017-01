Defensa promet ara investigar la gestió del sinistre del Yak-42 de 2003

n La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, es va comprometre a investigar la gestió de l'accident de l'avió Yak-42, en què el 2003 van morir 62 militars, i va assumir el dictamen del Consell d'Estat que responsabilitza del sinistre aquest departament, llavors dirigit per Federico Trillo. Cospedal i els responsables i juristes de l'Associació de familiars de víctimes del Yak-42 es van reunir durant hora i mitja dies després que l'informe del Consell d'Estat donés la raó als familiars afirmant que l'avió mai hauria d'haver volat, declara la responsabilitat patrimonial de Defensa i adverteix de l'existència d'irregularitats en les contractacions de vols per al transport de tropes a missions internacionals.

Al final de la reunió, a porta tancada, Defensa va explicar en un comunicat que Cospedal havia traslladat als familiars de les víctimes que el seu departament seguirà el dictamen del Consell d'Estat, encara que no sigui vinculant per a l'Executiu.

L'Associació de familiars de víctimes del Yak-42 va qualificar com a «or moral» i «alleujament» la decisió de Defensa, i el seu president, Miguel Sencianes, es va declarar satisfet amb la reunió. Per a aquesta associació, la promesa de Cospedal suposa un «canvi radical» en l'enfocament de la gestió de l'accident que es tenia fins ara per part de Defensa i posa el «marcador a zero» en el procés obert el 2004.

El portaveu de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, va reclamar al president del Govern, Mariano Rajoy, que «demani perdó» a les famílies de les víctimes del Yak-42, com a «gest de la humanitat que ha faltat» al Govern durant els catorze anys que han transcorregut des del sinistre.

Per part seva, el ministre d'Afers Exteriors, Alfonso Dastis, va assenyalar que el Govern rellevarà Federico Trillo com a ambaixador a Londres d'aquí a «setmanes o mesos», tal com estava previst des de fa temps.