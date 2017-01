La Policia confirma que la menor de Múrcia va patir assetjament escolar

n El cap superior del Cos Nacional de Policia (CNP) a Múrcia, Cirilo Durán, va confirmat que «està clar» que hi ha indicis per pensar que el cas de la menor de 13 anys que es va treure la vida dimarts passat és un cas d'assetjament escolar. Ara, la Policia Nacional està comprovant i contrastant que «efectivament, això és així». No obstant això, «són la Fiscalia i les autoritats judicials les que han de determinar la gravetat de l'assetjament que es va produir», va destacar Durán, qui va comparèixer acompanyat pel delegat del Govern, Antonio Sánchez-Solís. «El que sí és cert és que, sembla ser, i així ho han manifestat els pares, la menor tenia un problema psicològic derivat de la pressió que exercien alguns companys seus del col·legi fa uns mesos, no ara mateix», segons Durán, qui va aclarir que ni la policia ni la Fiscalia «tenien constància de cap tipus d'assetjament sobre la menor».