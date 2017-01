Centenars de nord-americans protesten contra Trump a Madrid

Diversos centenars de nord-americans residents a Madrid (unes 500 persones segons els convocants) es van manifestar a la capital espanyola per mostrar el seu rebuig al nou president dels Estats Units, Donald Trump. La convocatòria de l'agrupació Madrid Resistance es va fer en coordinació amb protestes a altres vuit capitals europees, a les quals es van unir crides «a Granada i Barcelona», va explicar un dels líders del grup, Eric Stevenson. Els manifestants es van reunir a la plaça d'Isabel II, on es va llegir una declaració plena de missatges a favor del col·lectiu LGTB, la comunitat afroamericana i per mostrar «solidaritat amb el poble nord-americà». «Ens neguem a sentir-nos representats per Trump», va exclamar Stevenson. efe/ddg madrid