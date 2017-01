En la gravació, divulgada per diversos comptes de la xarxa social, es veu com una desena de persones patean per motius que es desconeixen a una jove a la porta de pub La Boca del Llop, situat al barri de Santa Eulàlia. Després de la pallissa, els agressors, encaputxats, surten corrent del lloc dels fets mentre la víctima jeu a terra.



El violent vídeo s'està viralitzant ràpidament:





Paliza en la puerta de un pub de Murcia. Qué panda de cobardes, casi da más vergüenza que miedo. Difundid: pic.twitter.com/M4RDZZw322 „ LosPájarosPican (@LosPajarosPican) January 22, 2017