La retirada dels EUA afavoreix els interessos de la Xina al Pacífic

El fet que el president dels Estats Units, Donald Trump, es retiri d'un acord comercial projectat des de fa temps en el Pacífic crea un buit polític i econòmic que la Xina està ansiosa per omplir, danyant potencialment el prestigi nord-americà a Àsia.

En el moment en què Trump compleix amb la seva promesa de campanya d'anul·lar un acord que va ser l'eix de la política per a Àsia del seu predecessor Barack Obama, els líders xinesos ja estan renovant el seu suport a la globalització i al lliure comerç. En un discurs que va pronunciar la setmana passada en el Fòrum Econòmic Mundial a Davos, el president Xi Jinping va comparar el proteccionisme amb «tancar-se en una habitació en penombres».

Trump es va oposar a l'acord perquè va dir que afectaria els llocs de treball nord-americans. No obstant això, l'impacte de la seva decisió pot transcendir al comerç, donant més llibertat a Xi per posicionar a la Xina com a pilar econòmic i militar al Pacífic occidental. Des de que va assumir el poder, Xi s'ha proposat ampliar els llaços comercials de la Xina amb els seus veïns i va començar un ambiciós projecte d'infraestructura concebut per revitalitzar les antigues rutes comercials cap a Orient Mitjà i Europa.

Amb el fracàs de l'Acord Transpacífic de Cooperació Econòmica (TPP, per les sigles en anglès) liderat pels Estats Units -que hagués comprès 12 països i aproximadament un 40 per cent del producte intern brut mundial- la Xina intensificarà la seva defensa per un pacte alternatiu concebut inicialment per països d'Àsia del Sud-est. L'acord actualment no inclou els Estats Units i conté un menor nombre de mesures per afrontar les barreres no aranzelàries del comerç. L'acord TPP era polèmic en part perquè abordava assumptes com les proteccions ambientals i laborals.



Signants del TPP busquen un pla B

Japó, Austràlia i altres països signants del TPP van intensificar ahir els contactes per buscar un «pla B» davant la sortida dels Estats Units del pacte i estudien opcions com obrir la porta a la Xina.

Shinzo Abe i Malcolm Turnbull, els primers ministres del Japó i Austràlia, les dues majors economies del TPP amb els EUA i Canadà, van donar un pas endavant per intentar salvar l'acord tot i l'absència de la primera potència mundial, tot i que encara confien que Trump rectifiqui.

«Hi ha la possibilitat que el TPP procedeixi sense els Estats Units», va assenyalar ahir Turnbull després de parlar per telèfon amb Abe, així com amb els primers ministres de Nova Zelanda, Bill English, i Singapur, Lee Hsien Loong, segons mitjans locals.

Japó, per la seva banda, va qualificar de «sense sentit» un eventual acord sense Washington «perquè es desequilibra la balança entre interessos fonamentals» i va recalcar la seva intenció de convèncer l'Administració de Trump dels avantatges del TPP, va dir el viceportaveu de l'Executiu, Koichi Hagiuda .

El país asiàtic és fins ara l'únic que ha ratificat el pacte, vist per Tòquio com un engranatge fonamental dins de la seva estratègia de creixement econòmic «Abenomics» i com a contrapès davant la creixent influència de la Xina a la regió.

Entre les opcions per a un acord transpacífic alternatiu, Sydney va apuntar la possibilitat de tirar-lo endavant sense Washington o d'obrir la porta precisament a la Xina o Indonèsia, no inclosos en el pacte.

«Certament hi ha un potencial perquè la Xina s'uneixi al TPP», va afirmar el primer ministre australià, que va valorar el compromís amb l'obertura de mercats i el lliure comerç que el president xinès, Xi Jinping, va mostrar en el seu recent discurs a Davos.

El gegant asiàtic i major exportador mundial ha emprès esforços paral·lels per augmentar la seva presència econòmica i comercial a la regió a través de l'Associació Econòmica Regional (RCEP) i la zona de lliure comerç a l'Àsia-Pacífic (FTAAP) i podria estar davant l'escenari ideal per ocupar el buit deixat per Washington.

El Govern xinès no va aclarir ahir la seva postura sobre el TPP, encara que un centre d'estudis adscrit a l'Executiu va assenyalar el possible interès de Pequín d'unir-se al pacte.

«Si es produeixen noves negociacions sobre el TPP, no crec que hi hagi cap obstacle que impedeixi que la Xina si sumi», va dir ahir Teng Jianqun, director d'Estudis Americans de l'Institut d'Estudis Internacionals de la Xina (CIIS), pertanyent al Ministeri xinès d'Afers exteriors.

Per Tòquio, no obstant això, convidar a la Xina a la taula del TPP suposaria un elevat risc estratègic a causa del seu pes i a una possible reformulació de les regles comercials d'acord als seus interessos, per la qual cosa els analistes nipons veuen més probable que el Japó concentri les seves energies en negociar un acord bilateral amb els EUA.