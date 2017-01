Hollande crida Europa a «respondre» les polèmiques mesures de Trump

El president francès, François Hollande, va subratllar ahir que Europa té els seus propis valors, des dels quals «hem de respondre» al president dels Estats Units, Donald Trump, perquè «el que està en joc és el populisme». «Europa no és proteccionista, Europa no és tancada», té valors i principis, va afirmar el cap de l'Estat francès a Lisboa, on participa en la cimera mediterrània dels països del sud d'Europa.

«Quan hi ha declaracions que venen del president dels Estats Units sobre Europa, quan parla del model del Brexit per a altres països, crec que hem de respondre-li», va dir. I «quan pren mesures proteccionistes que poden desestabilitzar» altres economies, «hem de respondre-li», va incidir Hollande.

«Europa ha de ser ella mateixa» i actuar «en funció dels seus valors, dels seus principis i dels seus interessos», va defensar el mandatari francès. Va explicar que ha arribat l'hora de la veritat per als europeus, «cal saber què fem junts» i per quina raó, i aquest serà el repte de la cimera del març a Roma, quan es commemorarà el 60 aniversari del tractat que va establir les bases de la llavors Comunitat Econòmica Europea. «Europa és una força, Europa és una garantia, Europa és una protecció, Europa és també un espai de llibertat i de democràcia», va dir Hollande, que ahir mateix va parlar amb Trump i li va dir que la defensa de la democràcia implica el respecte dels principis en els quals se sustenta, «en particular l'acollida de refugiats».

Precisament un grup d'advocats va presentar ahir a Nova York una primera demanda contra l'ordre que Trump va signar divendres per frenar l'entrada al país de refugiats i ciutadans de determinats països de majoria musulmana (Líbia, Sudan, Somàlia, Síria, l'Iraq, l'Iran i Iemen) per considerar-la anticonstitucional i amb l'argument d'impedir l'arribada de suposats terroristes d'aquestes nacions. L'acció judicial, promoguda per grups de drets civils, està impulsada en nom de dos iraquians que havien obtingut visats per viatjar als EUA i que van ser retinguts a la seva arribada a un aeroport de Nova York, tot just unes hores després de l'aprovació de l'ordre. Els advocats demanen que l'acció representi de forma col·lectiva altres persones. La mesura ja ha afectat diversos viatgers que pretenien entrar als Estats Units.



«Un regal per als extremistes»

També Iran va reaccionar ahir mateix a les restriccions dictades per Trump i va anunciar que aplicarà el principi de reciprocitat als Estats Units. «La República Islàmica de l'Iran, per defensar els drets dels seus ciutadans i fins que se solucionin totes les limitacions insultants d'Estats Units contra els nacionals iranians, s'aplicarà el principi de reciprocitat», va informar el Ministeri d'Exteriors en un comunicat. Les autoritats iranianes van indicar que la seva mesura estarà en vigor fins que Washington aixequi la prohibició per als ciutadans iranians.

Exteriors va qualificar la mesura d'«insult flagrant als musulmans del món» i, alhora, va considerar que fomenta «la propagació de la violència i l'extremisme». «Tot i la seva falsa reivindicació de lluitar contra el terrorisme i garantir la seguretat del poble nord-americà, aquest moviment s'ha de registrar a la història com un gran regal per als extremistes i els seus partidaris», subratlla el text.

El president iranià, Hassan Rohani, ja va criticar amb anterioritat les últimes decisions de Trump, encara que no es va referir directament a aquesta mesura ni va anomenar el mandatari nord-americà. Rohani va assegurar que aquesta és una època de «reconciliació i coexistència i no d'aixecar murs entre països», al·ludint al polèmic mur que Trump insisteix a aixecar per separar els Estats Units i Mèxic.

Pel que fa al Govern del Sudan, es va limitar a lamentar que les noves mesures migratòries de Trump incloguin aquest Estat africà i va exhortar que se'l retiri de la llista de països que donen suport al terrorisme. El veto als viatges coincideix amb l'aixecament de sancions econòmiques imposades al Sudan, anunciat pels EUA la setmana passada. Ahir, el Ministeri d'Exteriors va afirmar que el Sudan mantindrà la seva política de «relacions constructives» amb els Estats Units i va assegurar que seguirà dialogant amb aquest país.

A més de la seva conversa amb Hollande, Trump va mantenir ahir una ronda d'entrevistes telefòniques amb diferents mandataris de països com Alemanya, Angela Merkel (a qui va admetre la importància de l'OTAN); Rússia, Vladímir Putin; i Japó, Shinzo Abe.