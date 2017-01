Almenys sis morts i vuit ferits en un atac contra una mesquita al Canadà

Les autoritats canadenques investiguen l'atac armat perpetrat diumenge contra una mesquita del Quebec, que va deixar sis morts i 8 ferits, i que des d'un principi van considerar com a «terrorista». Van ser detinguts dos individus, un dels quals es va entregar el propi diumenge a les autoritats després d'una trucada al telèfon d'emergències de la Policia.

Les autoritats havien avançat inicialment que aquestes persones compareixerien ahir davant un jutge del Quebec, tot i que la Policia va aclarir després que només un dels arrestats està considerat sospitós en el cas, i l'altre és un testimoni.

La televisió canadenca ha identificat els individus que van atacar la mesquita del Centre Cultural Islàmic de la ciutat del Québec, en concret a la zona assignada per als homes, com Mohamed Khadir i Alexandre Bissonnette, si bé es desconeix qui és el sospitós i qui el testimoni. Es tracta de dos estudiants, un d'ells marroquí, de la Universitat Laval, un centre d'estudis proper a la mesquita on es va produir l'atac i en el qual estudien molts joves procedents del nord d'Àfrica i d'altres països àrabs.

La policia no ha confirmat ni la identitat dels atacants ni les seves nacionalitats, races o religions, i es desconeix per què les autoritats han qualificat de «terrorista» l'atac sense haver donat més explicacions sobre els autors o possibles motius. L'atac es va dur a terme amb fusells d'assalt AK-49.

El superintendent de la Policia Muntada del Canadà, Martin Planti, va justificar aquest silenci informatiu sobre la identitat, motius o origen dels dos sospitosos en què «hi ha processos legals» en marxa que impedeixen «fer comentaris».

El portaveu policial també va insistir que encara no es coneixen els motius de l'atac, tot i que tant el primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, com el primer ministre del Quebec, Philippe Couillard, el van qualificar d'acte «terrorista» contra la minoria musulmana de la ciutat poc després de produir-se. Cinc dels vuit ferits en l'atac es troben en estat crític, fet pel qual es tem que el nombre de morts pugui pujar.