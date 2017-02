Detenen un home de 57 anys per matar-ne un altre a trets a Saragossa

Un home de 57 anys, veí d'Épila (Saragossa) i sense antecedents policials, va ser detingut en aquesta localitat com a suposat autor de l'homicidi d'un altre home, de 51 anys, al qual suposadament va disparar amb una arma de foc cap a les sis de la tarda. A aquella hora el 112 va rebre un avís en què s'alertava que al carrer hi havia un home a terra ferit per arma de foc. Els serveis mèdics desplaçats a la zona van comprovar que l'home ferit, de 51 anys, presentava un orifici d'entrada de bala a l'espatlla esquerra. Va ser atès al lloc pels serveis d'emergència, que no van poder fer res per salvar-li la vida, i l'home va morir cap a dos quarts de vuit. Amb les dades recollides per la Guàrdia Civil sobre el presumpte autor dels fets, es va iniciar un reconeixement a la zona, que va acabar amb la localització del suposat autor del tret, que va quedar immediatament arrestat.