La Casa del Rei expressa el seu «respecte absolut a la independència del Poder Judicial»

La Casa del Rei ha expressat aquest divendres el seu "respecte absolut a la independència del Poder Judicial", segons han assenyalat fonts de la Zarzuela després de fer-se pública la sentència del cas Nóos.

Aquesta és la valoració oficial de la institució després de conèixer-se la resolució del cas, que s'ha conegut mentre els reis Felip i Letizia inauguraven una exposició al Museu Thyssen-Bornemisza de Madrid al costat del president hongarès i la seva esposa.

L'Audiència Provincial de Palma ha condemnat la infanta Cristina a una multa de més de 265.000 euros com a responsable a títol lucratiu, si bé l'absol com a cooperadora necessària de dos delictes fiscals comesos pel seu marit en els anys 2007 i 2008. Iñaki Urdangarín, per la seva banda, ha estat condemnat a sis anys i 3 mesos de presó i multa de 512.553 euros.