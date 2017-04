Vuit detinguts a la «Madrugá» de Sevilla per provocar estampides

Vuit persones van ser arrestades per alterar l'ordre públic a la «Madrugá» sevillana i originar estampides, per les quals 17 persones van haver de ser ingressades a hospitals -una d'elles ferida greu-, fets que no van impedit que les sis confraries que sortien en processó efectuessïn els seus recorreguts. El jutge va decretar presó per a tres dels arrestats, mentre que els altres cinc van quedar en llibertat amb càrrecs. Un dels detinguts va cridar «Al·là és gran» en estat d'ambriaguesa.



Entre els detinguts hi ha tres delinqüents comuns amb antecedents, un amb nombrosos arrestos previs; un algerià i almenys dos menors. Els detinguts estan acusats d'actes de vandalisme i de crear desordres, proferint amenaces, picant a terra amb barres metàl·liques per fer soroll o fer escarafalls per espantar la concurrència, al pas de les processons.



Els arrestats van caure en quatre operacions diferents, sense relació entre ellles, el primer d'ells per desobediència, en una actuació prèvia a què comencessin els disturbis, que es van produir després de les quatre de la matinada.



Poc abans de les cinc, després de registrar-les primeres carreres, van ser arrestades tres persones més per desordres públics, a les quals es van intervenir objectes metàl·lics que utilitzaven per fer soroll i espantar la gent.



A les sis de la matinada, en una altra zona del centre històric propera a la Catedral, van ser detingudes dues persones més, assenyalades per testimonis que van afirmar que cridaven i feien escarafalls per causar carreres. També a les sis de la matinada i pel mateix motiu van ser arrestades dues persones més.





Moments de pànic



Aquests fets van originar un «efecte dòmino» que va suscitar moments de pànic i estampides, que van ser controlats gairebé amb la mateixa espontaneïtat amb què es van iniciar, ja que la mateixa gent que assistia a les processons va cridar a la calma i va aplaudir els natzarens i els passos de les confraries. La coordinació del dispositiu de seguretat va evitar que es propaguessin els conats de desordre.