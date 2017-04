Victòria del «sí» al sistema presidencialista d'Erdogan en la consulta de Turquia

El «sí» al sistema presidencialista impulsat pel cap de l'Estat, l'islamista Recep Tayyip Erdogan, va vèncer en el referèndum celebrat a Turquia amb el 51,3 per cent dels vots, quan el recompte era del 98 per cent, mentre que l'oposició va denunciar «manipulació» electoral. El vot a favor encapçalava el recompte amb un avantatge d' 1,3 milions de vots davant del «no», el que li garantia la victòria.



No obstant això, el Partit Republicà del Poble (CHP), el més gran de l'oposició, que va fer campanya contra la reforma, va denunciar que aquestes xifres, que consideren esbiaixades, provenien de l'agència semipública Anadolu i encara no eren els resultats definitius de la Junta Suprema Electoral. Erdal Aksünger, un portaveu del CHP, va assenyalar que el seu partit impugnarà el 37 per cent de les urnes escrutades, perquè hi ha «molta manipulació».



Una de les majors preocupacions de l'oposició era el comunicat de la Junta Suprema Electoral que a última hora d'ahir va permetre donar per vàlides en el recompte paperetes no prèviament segellades per l'equip de la mesa electoral, fet que obre la porta, consideren, a manipulacions. «Diuen que són vàlides paperetes i sobres sense segell oficial. Això és il·legal. Això vol dir que es poden portar vots de fora», va explicar el vicepresident del CHP, Bülent Tezcan.



El triomf de la reforma, que s'aplicaria a partir de 2019, obriria el camí perquè Erdogan pugui governar fins a l'any 2029, o, fins i tot, fins al 2034. Els partidaris de la reforma asseguren que donaria estabilitat al país i milloraria el creixement econòmic i la seguretat, mentre que l'oposició tem que Turquia es converteixi en una autocràcia pels enormes poders que s'atribuiria el president.



Erdogan va assegurar que el referèndum per instaurar un sistema presidencial és històric i que el canvi servirà per accelerar el desenvolupament i definir el seu futur. «El referèndum no és una votació qualsevol, és un dels més importants a la nostra Història», va assenyalar el cap de l'Estat turc després de votar a Istanbul.



Erdogan, el gran impulsor de la reforma, va explicar que el model presidencialista accelerarà el desenvolupament del país i va equiparar el canvi amb assolir els objectius de Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la moderna república laica. «Amb aquest canvi el nostre poble decidirà per un salt en el seu desenvolupament. Hem de fer una elecció inusual per aconseguir l'objectiu de Kemal Ataturk d'arribar a les civilitzacions contemporànies», va afegir.