Marine Le Pen, la cara «amable» de la ultradreta

Marine Le Pen, advocada de 48 anys, porta en política des dels 18, sempre al Front Nacional (FN), creat pel seu pare. Les presidencials de 2002, en les quals Jean-Marie Le Pen va passar a la segona volta, van ser la seva plataforma de llançament. L'any 2011 va agafar les regnes del partit per a, sense renunciar a la xenofòbia i l'eurofòbia, dotar-lo d'una cara més amable. Pel camí va haver de tallar el cordó umbilical amb el seu pare: el va expulsar del Front Nacional per unes declaracions antisemites, tot i que, per decisió judicial, segueix sent el seu president d'honor.