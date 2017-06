El centreesquerra de Romania fa caure el seu propi Govern amb una moció de censura

Els diputats socialdemòcrates i liberals van fer caure a Romania el seu propi Executiu amb una moció de censura presentada contra el primer ministre Sorin Grindeanu, que ha estat només sis mesos en el càrrec. En una votació que finalment va ser pública realitzada de forma conjunta per la Cambra Baixa i el Senat, la moció va rebre el suport de 241 diputats, vuit més que el mínim exigit de 233. Només deu parlamentaris van votar-hi en contra, mentre que la resta es va abstenir. El rerefons de la moció és una disputa entre Grindeanu i el líder del Partit Socialdemòcrata (PSD), Liviu Dragnea, qui no pot ser primer ministre per haver estat condemnat l'any passat per corrupció. Tot i això, l'«home fort» del partit hauria exigit al cap de Govern impulsar mesures per alleujar les penes de polítics corruptes, cosa que aquest va rebutjar.

Durant el debat parlamentari, Dragnea va acusar Grindeanu d'oferir «resultats mediocres» al capdavant de l'Executiu. El primer ministre, per la seva banda, va destacar el fort creixement econòmic (un 5,6%) de Romania en el primer trimestre de l'any. «Fins ara no entenc per què sóc aquí. La gent tampoc ho entén», va assegurar Grindeanu. Alguns analistes consideren que Dragnea busca reemplaçar Grindeanu per algú més submís.