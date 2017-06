Montoro proposa prohibir per llei que es puguin aprovar noves amnisties fiscals

El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, va proposar als grups amb representació al Congrés modificar la Llei General Tributària per prohibir expressament que es puguin aprovar en el futur noves amnisties fiscals. Durant la seva compareixença a petició pròpia a la Comissió d'Hisenda del Congrés, Montoro va fer aquesta proposta perquè «s'ha demostrat que els processos de regularització no agraden a ningú» i després que el Tribunal Constitucional hagi declarat nul·la l'aprovada mitjançant decret llei el 2012.

El ministre va afegir que, a més, serà una mesura innecessària en un nou context de transparència internacional, en el qual el 2018 entrarà en vigor l'intercanvi automàtic d'informació fiscal en un gran nombre de països, «entre ells, alguns considerats fins ara paradisos fiscals».

Montoro va incidir en el compromís del Govern de seguir lluitant contra el frau fiscal i va anunciar que Hisenda està preparant, juntament amb l'Oferta Pública d'Ocupació (OPE) d'aquest any, una mesura extraordinària per augmentar la plantilla de l'Agència Tributària. Va afirmar que d'aquesta manera es donarà suport a les unitats de lluita contra el frau en tots els àmbits, també en el laboral, i en aquells serveis on «es quedin curts» els efectes de l'OPE.

El ministre va mostrar la «millor disposició» per portar al Parlament el mecanisme legal que sigui més efectiu perquè es pugui implementar el més ràpidament possible. Durant la seva intervenció, Montoro va justificar l'aprovació de la Declaració Tributària Especial (DTE), que va correspondre al model 750 i a la qual es va sumar l'obligació de declarar patrimoni a l'estranger (model 720), perquè ha aconseguit aflorar rendes ocultes i patrimonis no declarats.

Els grups de l'oposició van considerar insuficients les explicacions ofertes per Montoro. Els diferents portaveus a la Comissió d'Hisenda van criticar el ministre per pretendre justificar l'amnistia com a alternativa al rescat d'Espanya o per no explicar per quina raó es va rebaixar el tipus al que finalment es van regularitzar els diners aflorats.

El diputat del PSOE Julián López Milla va criticar que el ministre fes referència al fet que hi ha dirigents del PSOE acollits a l'amnistia fiscal i li va preguntar si sap els noms de les persones que es van beneficiar d'aquest procediment, davant del que el va instar a publicar la llista d'amnistiats.

Alberto Garzón, del grup parlamentari d'Units Podem, va acusar el ministre de saber que l'amnistia fiscal que va aprovar seria declarada «inconstitucional», i va criticar que hagi afectat de ple el «cor» de la Constitució i l'obligació de declarar dels contribuents.

El diputat de Ciutadans Francisco de la Torre li va recordar a Montoro que l'Acadèmia de la Llengua defineix l'amnistia fiscal com una activitat que suposa perdonar impostos, per molt que el ministre ho vulgui anomenar regularització, alhora que va assegurar que tant és que es prohibeixi per llei aprovar noves amnisties, perquè creu que la sentència del TC per ella sola tanca la porta a aquesta possibilitat.

Hores abans, el president del Govern, Mariano Rajoy, va reduir a simples «judicis de valor» els arguments que inclou el Tribunal Constitucional a la recent sentència anul·lant l'amnistia fiscal. Per a Rajoy, l'únic cert és que l'anul·lació de l'amnistia fiscal es va produir per defectes de forma, és a dir, per haver estat aprovada mitjançant la fórmula del decret llei i no mitjançant un projecte de llei. Tota la resta, va reiterar, són «judicis de valor».