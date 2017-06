Sánchez decideix que el PSOE s'abstingui en la votació del tractat amb el Canadà

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, va decidir que el seu partit s'abstingui finalment en la votació del Tractat de Lliure Comerç de la UE amb Canadà (CETA) després de rebre una allau de crítiques de Govern, PP i Cs i la petició de reflexionar per part de la Comissió Europea. Mentrestant, Podem va valorar com un pas endavant aquest viratge dels socialistes en deixar de donar suport al CETA, però els va demanar que segueixin treballant per evitar que el tractat acabi veient la llum.

Un dia després que la nova direcció socialista donés ordre de reconsiderar el suport al CETA i després d'un matí ple de retrets per part de la dreta i elogis des d'Units Podem, el PSOE va anunciar l'abstenció. Una abstenció que es materialitzarà dijous que ve al ple del Congrés dels Diputats i que en qualsevol cas no podrà evitar que el CETA sigui aprovat a la cambra baixa, perquè ja compta amb el vot favorable de PP, Ciutadans, PNB i PDeCAT.

El mateix Sánchez va comunicar el sentit del vot del seu partit al comissari europeu d'Afers Econòmics i Financers, Pierre Moscovici, en una reunió a Madrid. Moscovici, prèviament, li havia demanat que reflexionés sobre aquest assumpte. Després de reunir-amb Sánchez, va destacar que el CETA és un tractat «positiu», i va insistir que es tracta d'«un bon acord, equilibrat i mereix que li donem suport».

A les hores prèvies van ser molts els retrets dirigits al PSOE per aquest canvi de posició, que van començar amb el del ministre d'Afers Estrangers, Alfonso Dastis, que va acusar els socialistes de passar-se al proteccionisme que defensen no només Podem, sinó també l'extrema dreta europea o l'administració nord-americana.



«Acord seriós»

A més, Dastis va assenyalar que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que «té experiència de Govern», hauria de saber que el CETA és un «acord seriós» que a més es fa amb un país, el Canadà, amb uns estàndards mediambientals, de protecció dels consumidors i de tracte als immigrants que per descomptat «en res són inferiors als que té la Unió Europea».

El portaveu del Govern, Iñigo Méndez de Vigo, va advertir que aquesta decisió afectarà la credibilitat del PSOE, mentre des del PP es va insistir que els socialistes s'estan «podemitzant» i cada vegada «copien més» Podem, en paraules del coordinador general dels populars, Fernando Martínez-Maíllo. «Ara ja hi ha dos Podem, un de vermell i un altre morat», va explicar Maíllo, a qui es van sumar amb les seves crítiques altres dirigents del PP i de Ciutadans, com el secretari general del grup de Cs, Miguel Gutiérrez, per a qui el PSOE està «podemitzant-se» en aquest esforç per competir «en l'espai de l'extrema esquerra més radical».

A la banda contrària, el portaveu d'Exteriors d'Units Podem a la Comissió d'Afers Exteriors del Congrés, Pablo Bustinduy, va expressar el seu desig de treballar amb el PSOE com més aviat millor amb l'objectiu «essencial i important» que el tractat del Lliure de Comerç de la UE amb Canadà «no vegi la llum del dia».

Així, Bustinduy va reclamar al PSOE que doni suport a Podem en la petició d'un informe del Consell General del Poder Judicial i en defensar una qüestió de constitucionalitat al Senat sobre el CETA, i també el va instar a convèncer socialistes d'altres països per rebutjar el tractat, perquè n'hi ha prou que un sol país no l'accepti per tombar-lo.



Els dubtes del PSOE

Mentrestant, durant el matí i fins que es va conèixer la decisió final de Sánchez, a la bancada socialista van aparèixer nombroses declaracions de diversos diputats justificant els dubtes del partit sobre el CETA. La portaveu del PSOE, Margarita Robles, es va referir en concret als «dubtes jurídics» que veu en el tractat, mentre Odón Elorza confessava haver tingut sempre «dubtes raonables» sobre el CETA.

Zaida Cantera va replicar a les crítiques del Govern i del PP i a les seves acusacions que els socialistes s'estan «podemitzant». «Que deixin de fer el poca vergonya, de robar i d'aixecar el braç Cara al Sol, no ens estem podemitzant, en absolut», va dir.

Però cap dels socialistes donava per tancat cap sentit de vot, i fins i tot Robles no va voler descartar el sí. La portaveu també va dir que la decisió es prendria a l'Executiva de dilluns, però no va ser així i finalment Sánchez va anunciar l'abstenció del seu partit durant la seva reunió amb Moscovici.