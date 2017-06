Catalunya, segona autonomia amb més temps d´espera per operar-se

El temps d'espera per ser operat al Sistema Nacional de Salut (SNS) s'ha disparat fins als 115 dies des de juny a desembre de 2016, xifra que l'any anterior se situava en 89 dies, i el nombre de pacients ha pujat fins als 614.101 (549.424 el 2015). Són les últimes dades publicades pel Ministeri de Sanitat, que recull la situació de l'assistència sanitària a les diferents comunitats autònomes i per especialitats mèdiques a 31 de desembre del 2016. Canàries, amb 182 dies, és la comunitat que lidera la llista de més temps d'espera per a una intervenció quirúrgica, seguida de Catalunya (173 dies), Castella-la Manxa (162) i Extremadura (134). Per contra, el menor temps d'espera per operar-se el tenen els ciutadans de Melilla (33), Ceuta (37), la Rioja (49) i País Basc (50).

Pel que fa al total de pacients que estava a 31 de desembre en espera d'una operació (614.101), el major nombre correspon al servei de Traumatologia (175.257 persones), seguit d'Oftalmologia (125.638) i Cirurgia general i digestiva (115.610). Les úniques especialitats que han reduït el seu nombre de pacients en espera respecte sis mesos abans són cirurgia cardíaca (334 pacients menys) i toràcica (182 menys). Sobre el temps d'espera, les especialitats quirúrgiques que programen amb més dies de retard les seves intervencions són Cirurgia plàstica (189 dies), Neurocirurgia (171) i Traumatologia (143).

La situació en el temps mitjà d'espera per a consultes externes i especialitats també ha empitjorat fins a arribar als 72 dies, 20 més que al juny de 2016; i a més, el nombre de pacients pendents d'un especialista per 1.000 habitants és 45,66 (4,76 més que en el període anterior). Respecte al percentatge de pacients que ja té data assignada per a una cita, però per d'aquí a més de 60 dies, és del 46,4%.

L'especialitat que presenta més temps d'espera per a una cita és Oftalmologia (90 dies), seguida de Traumatologia (82 dies), Urologia i Ginecologia (71 dies tots dos), Dermatologia (70 dies), Neurologia (69 dies) i Digestiu (65 dies).

La Federació d'Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública va assegurar en una nota que «la situació és intolerable, vulnera greument el dret a la protecció de la salut de la població», i va demanar «actuacions urgents del sistema sanitari per garantir una atenció sanitària de qualitat a tota la població».

També va criticar la disparitat en la situació sanitària per comunitats, que aquesta Federació atribueix a «les retallades realitzades» i la «privatització dels corresponents serveis sanitaris autonòmics», cosa que «qüestiona l'equitat en l'accés als serveis sanitaris segons el territori en què viuen els ciutadans».

Si s'estudia l'evolució des de desembre de 2014 a desembre de 2016, l'espera en consultes del SNS ha augmentat set dies (de 65 a 72 dies) i el nombre de pacients pendents d'un especialista per 1.000 habitants ha passat de 39,43 a 45,66 (6,23 pacients més). Per comunitats, les que tenen major temps d'espera per a consultes són Catalunya (138 dies), Canàries (117) i Aragó (79).