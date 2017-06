Condemnen la «Rasputina» sud-coreana a 3 anys de presó per corrupció

Un tribunal va condemnar Choi Soon-sil, coneguda com la «Rasputina» i centre de l'escàndol de corrupció que va sacsejar Corea del Sud, a tres anys de presó per exigir favors acadèmics per a la seva filla, en el que suposa la primera decisió judicial relacionada amb els molts càrrecs que se li imputen. Un tribunal del districte central de Seül va considerar Choi, de 61 anys, culpable d'«obstrucció del deure» en exigir a responsables de la universitat femenina d'Ewha que donesssin un tracte de favor a la seva filla fent ús de la seva amistat amb l'expresident de l'entitat acadèmica Choi Kyung-hee, condemnat a dos anys per fer el mateix. En concret, la cort considera que Choi va pressionar la universitat perquè admetés el 2015 sota una mena de beca esportiva la seva filla (que és genet professional) i va exigir al professorat que qualifiqués positivament treballs acadèmics que la jove mai va presentar o exàmens que mai va realitzar.

La fiscalia va demanar set anys de presó per a Choi, amiga íntima de l'expresidenta Park Geun-hye, implicada en la trama i empresonada també després de la seva destitució el març passat. Park i Choi estan acusades de demanar 44 milions a empreses a canvi de tracte de favor del Govern.