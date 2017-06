Detenen un gihadista a Melilla que enviava combatents a zones de conflicte

La Guàrdia Civil va detenir a Melilla un home de 40 anys d'origen marroquí i nacionalitat danesa per la seva implicació en una xarxa gihadista de finançament, captació i enviament de combatents a zones de conflicte a Síria, entre els quals hi ha danesos, alemanys i espanyols. L'arrestat, que estava planificant un atemptat a Madrid, utilitzava un entramat societari a Dinamarca per evadir elevades sumes de diners per finançar la xarxa d'abast internacional de captació de combatents per a grups terroristes com l'Estat Islàmic i Al-Qaeda al Magrib islàmic.

Fruit de la intensa activitat d'aquesta xarxa de captació, probablement la més activa desarticulada a Espanya, s'han incorporat a diferents escenaris de conflicte almenys deu combatents de diverses nacionalitats entre els quals hi ha ciutadans danesos, alemanys i espanyols.

La Guàrdia Civil mantenia obertes diverses investigacions, alguna de les quals des de l'any 2012, sobre diversos residents de Melilla que, no tenint la més elemental formació econòmica, ostentaven llocs de responsabilitat a empreses daneses.

L'entramat societari és de tal extensió i complexitat que després de cursar una comissió rogatòria internacional a les autoritats daneses fins al moment s'han identificat quatre empreses diferents i s'estima que l'import total defraudat supera els vuit milions.

El desenvolupament de les investigacions ha estat possible gràcies a l'estreta col·laboració entre la Guàrdia Civil i el Servei d'Intel·ligència danès (PET), la Policia de Copenhaguen, la Direcció General de Vigilància del Territori del Marroc (DGST), Europol i el CNI.

A més, per a l'aplicació de la legislació en matèria de blanqueig de capitals i prevenció del finançament del terrorisme, s'ha comptat amb la participació de les estructures del sistema preventiu espanyol en aquesta matèria. Els investigadors intenten ara determinar l'extensió completa de l'estructura.