Un exministre acusat de nepotisme, cap del partit de Macron al Parlament

Richard Ferrand, un dels principals suports d'Emmanuel Macron en la conquesta de la presidència de França, que va haver de deixar el Govern per les sospites de nepotisme, ha estat escollit com a cap del grup parlamentari del seu partit, La República en Marxa (LRM). Els diputats de LRM, reunits en un seminari a París per preparar l'inici de la legislatura després de les eleccions legislatives de l'11 i 18 de juny, han designat Ferrand, que va aconseguir mantenir l'escó pel qual competia en una circumscripció de Bretanya, tot i les sospites que hi ha sobre ell per possible tràfic d'influències. En un comunicat de la formació de Macron, el nou cap del grup a l'Assemblea Nacional va agrair la «confiança» dels seus companys. Ferrand ha afirmat que, des del seu nou càrrec, el seu propòsit és complir amb «la promesa de renovació de les pràctiques polítiques».