El Rei emèrit reclama el seu lloc

El Rei emèrit Joan Carles de Borbó es va reivindicar per primera vegada des que va abdicar. El monarca ha mostrat el seu malestar a persones pròximes perquè no es comptés amb ell per als actes de commemoració de les eleccions de 1977.

La Casa del Rei va explicar l'absència de don Joan Carles en la cerimònia del 40 aniversari de les eleccions de 1977 per la necessitat d'adaptar-se al format que va decidir el Congrés i va precisar que, en cas d'haver-se celebrat en el Saló de Passos Perduts, haurien assistit tant ell com a donya Sofia.

Així ho van puntualitzar fonts de la Casa del Rei davant les informacions publicades en els diaris El País i El Mundo sobre el malestar de Joan Carles I per no haver estat convidat a aquesta cerimònia, que van presidir Felipe VI i la Reina Letizia en l'hemicicle del Congrés i a la qual van assistir diputats i senadors reunits en sessió solemne.

Segons van subratllar aquestes fonts, la Casa del Rei va estar pendent del format de cerimònia que decidia el Congrés i de si la Cambra baixa optava per una sessió solemne en l'hemicicle o bé per una cerimònia en el Saló de Passos Perduts.

En el cas que el Congrés hagués decidit celebrar la commemoració en el Saló de Passos Perduts, la Casa del Rei tenia previst que assistissin tant el rei Joan Carles com la reina Sofia, però no si la cerimònia adoptava el format d'una intervenció de Felip VI davant un ple conjunt d'ambdues Cambres en l'hemicicle.

Les mateixes fonts argumenten que, des del mateix moment en què es va organitzar la proclamació de Felipe VI, el mateix Rei Juan Carlos, «per raons òbvies», va dir que ell no estaria present quan el nou Monarca parlés davant diputats i senadors en sessió plenària.

Per tant, en resoldre el Congrés que la cerimònia commemorativa dels 40 anys d'eleccions democràtiques se celebrés amb una intervenció de don Felipe davant els parlamentaris reunits en sessió plenària, la Casa del Rei es va haver d'«adaptar al format que es va decidir al Congrés».



El PP vol revisar el protocol

Els partits politics també es van posicionar i el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, va reclamar revisar el protocol perquè sigui possible que el Rei emèrit pugui estar en actes com el que es va celebrar ahir en la Cambra baixa, d'aniversari de les eleccions democràtiques, que va presidir el seu fill Felip VI.

Hernando va considerar que el protocol actual «està en dubte» i per això va demanar que es revisi per permetre la presència de don Joan Carles, sobretot de cara al quaranta aniversari de la Constitució, que se celebra l'any que ve. Segons el portaveu del PP hauria estat «millor» que el Rei emèrit hagués acudit al Congrés.

Fins i tot va apuntar que quan es fa un homenatge a la història democràtica d'Espanya «ningú pot entendre» l'absència del Rei emèrit, sobretot quan va estar present en tots els discursos i en l'«esperit» d'aquest acte, tant per part dels parlamentaris actuals com dels constituents, convidats ahir en aquesta commemoració.

Per tot això va considerar que seria «important de cara al futur habilitar alguna fórmula protocol·lària que permeti la seva presència en la Cambra».

En qualsevol cas, Hernando no va voler parlar de «culpables» per l'absència de don Joan Carlos, i sí que va criticar, d'altra banda, l'actitud en l'acte d'abans d'ahir d'alguns partits com Podem.

Així, va lamentar que hi hagi formacions polítiques, algunes «noves», que reivindiquen «discursos casposos» i de «ruptura», que són previs a la democràcia» i que critiquen el «procés exemplar» de la Transició.



El PSOE mostra respecte

La portaveu del PSOE al Congrés, Margarita Robles, va expressar el seu respecte per les decisions de la Casa Reial i l'absència del rei Joan Carles en els actes commemoratius de les eleccions de 1977, i va recalcar que l'important va ser l'homenatge als qui van fer possible la Transició. «Serem molt respectuosos amb les decisions que prengui la Casa Reial», va dir Robles als periodistes en els passadissos del Congrés.

La portaveu socialista va afegir: «Per a mi l'important va ser l'homenatge a la Transició, a les persones que van fer possible que avui tinguem una Constitució i una vida parlamentària normalitzada i el PSOE es queda amb aquest homenatge, que fa seu, a les persones que van fer possible la Transició».