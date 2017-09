Els països de la UE han reubicat 28.000 sol·licitants d'asil dels 98.000 promesos

Els països de la Unió Europea (UE) han reubicat 27.695 sol·licitants d'asil (19.244 des de Grècia i 8.451 des d'Itàlia) dels 98.000 que s'havien compromès a redistribuir fins al setembre, segons dades publicades per la Comissió Europea (CE). «La major part dels migrants que arriben a Itàlia no són admissibles, en realitat el nombre de persones que van a ser reubicades ha resultat molt inferior al que estava previst», va afirmar el comissari europeu de Migració, Dimitris Avramopóulos. La CE va insistir que hi ha hagut progressos i que, atès que la majoria d'immigrants arribats a Itàlia i Grècia «no eren elegibles» per a la reubicació, la xifra s'ha vist reduïda en relació al compromís inicial.

Actualment, va aclarir la Comissió, hi ha unes 2.800 persones esperant ser reubicades des de Grècia i altres 2.000 esperen ser portades a Itàlia, d'on arriben nous sol·licitants «cada dia, de manera que totes les parts han de prosseguir els esforços». «Els Estats membres han d'accelerar la gestió de les transferències de reubicació i oferir suficients garanties a tots els candidats. Itàlia ha d'accelerar la identificació i el registre dels candidats elegibles, especialment els eritreus», establia l'informe de l'Executiu comunitari.