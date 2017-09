La policia argentina conclou que el fiscal Nisman va ser assassinat

La Gendarmeria argentina va entregar a la Fiscalia un informe pericial que apunta que el fiscal Alberto Nisman, trobat mort el 2015 dies després d'acusar la llavors presidenta Cristina Fernández d'encobriment de terroristes, va ser assassinat i no es va suïcidar. El document, elaborat per una vintena d'especialistes policials i pèrits, assenyala que a Nisman (que va aparèixer amb un tret al cap al lavabo del seu apartament del barri de Puerto Madero al gener de 2015) el van matar dues persones després de colpejar-lo i drogar-lo.

El gener d'aquest any, el fiscal Eduardo Taiano, que ja estudia el document, va ordenar a la Gendarmeria Nacional posar en marxa una junta d'experts per arribar a una «única conclusió, clara i precisa, amb certesa científica» sobre la mort de Nisman. «Estem analitzant-ho tot. Analitzem fets i diferents perícies», van afegir les fonts, que van explicar que l'informe de la Gendarmeria s'afegeix a la informació recopilada per a la causa.

Taiano haurà d'avaluar les conclusions i en base a les mateixes sol·licitar al jutge més proves sobre el cas, que actualment s'investiga com a «mort dubtosa». Per realitzar l'informe, els experts -que inclouen pèrits contractats per les parts que intervenen en la causa- van realitzar una recreació de l'escenari de la mort del fiscal: el lavabo de l'apartament en què vivia. Fins ara, els detalls del document només havien transcendit a través de diverses publicacions periodístiques.