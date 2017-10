Milers de persones surten als carrers de Manchester contra el Brexit

Milers de persones es van manifestar ahir a Manchester contra la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE) i les polítiques d'austeritat del Govern «tory» durant la primera jornada del congrés anual del Partit Conservador, que se celebra a la ciutat anglesa.

Diversos grups contraris al Brexit van convocar una protesta per demanar al Govern que permeti «canviar d'idea» als votants que van optar per abandonar la UE en el referèndum del 23 de juny del passat any.

«Estem a Manchester perquè el Partit Conservador ha vingut aquí i volem que sentin les nostres veus», va expressar als manifestants el líder del Partit Liberaldemócrata, Vince Cable.

«Volem dir-los a (la primera ministra) Theresa May i (el ministre d'Exteriors) Boris Johnson que no som ciutadans de cap part, sinó persones orgulloses de ser britànics i europeus», va afirmar.



«No som moneda de canvi»

Per la seva banda, el president de European Movement UK, un dels grups que va convocar la marxa, va assenyalar en un comunicat que «una democràcia saludable és un diàleg en el qual totes les veus han de ser escoltades i ha de permetre que els votants canviïn d'opinió».

Alguns dels participants en la protesta portava banderes de la Unió Europea i missatges com «No som moneda de canvi», en referència a la negociació sobre els futurs drets dels comunitaris i els britànics a banda i banda del canal de la Manxa.

En una protesta paral·lela contra el Govern de May, els manifestants van corejar el nom del líder del Partit Laborista, el primer de l'oposició en el Regne Unit, Jeremy Corbyn.