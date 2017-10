Un ministre italià fa vaga de fam per demanar l'aprovació d'una llei

El ministre d'Obres Públiques italià, Graziano Delrio, es va adherir a la vaga de fam per relleus que va començar ahir per demanar l'aprovació pel Senat del projecte de llei per introduir el Ius soli, que atorga la nacionalitat als nens nascuts al país de pares estrangers. A la iniciativa es van sumar també els secretaris d'Estat Benedetto Della Vedova i Angelo Rughetti, i diverses desenes de parlamentaris, segons va explicar el senador del Partit Demòcrata (PD) Luigi Manconi, que és el president de la Comissió de Drets Humans del Senat.

Aquests parlamentaris s'uneixen així a la iniciativa d'un grup de professors que van començar fa uns dies una vaga de fam per relleus per garantir als infants el dret a la nacionalitat. Delrio, braç dret de l'exmandatari Matteo Renzi, defensa des de fa anys aquest projecte de llei per introduir el Ius soli i ha estat un dels més crítics amb la decisió de la coalició governamental liderada pel seu partit, el PD, d'abandonar l'aprovació en no comptar amb la majoria. «Aquests dies són decisius per al futur del Ius soli», va afirmar Manconi.

La llei, que va ser aprovada a la Cambra dels Diputats el 2015, preveu que perquè els nascuts al país obtinguin la nacionalitat italiana cal que un dels dos pares tingui un permís de residència indefinit. A més, el projecte de llei introdueix l'anomenada Ius Culturae, que dona la possibilitat d'aconseguir la nacionalitat italiana als nens estrangers menors de 12 anys i que han anat a l'escola durant almenys cinc anys consecutius. Per als nens que hagin arribat a Itàlia després dels 12 anys, la norma preveu que s'hagin acumulat sis anys de residència.