Méndez de Vigo amenaça amb portar els "casos d'adoctrinament" a escoles catalanes als tribunals

El ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, ha amenaçat amb portar davant la justícia els "casos d'adoctrinament" a les escoles i instituts catalans en les darreres setmanes. El ministre assegura que tenen denuncies de particulars i que s'han posat en coneixement de l'alta inspecció del ministeri. Méndez de Vigo ha anunciat que han enviat un requeriment formal amb data 6 d'octubre a la Conselleria d'Ensenyament on s'expliquen "casos concrets i s'aprecia indicis de delicte i de violació de la llei".

El ministre adverteix que, si no reben una resposta "adequada", activaran la via de la justícia, tal i com els permet la llei contenciosa administrativa, afirma. Méndez de Vigo ho ha anunciat al Congrés dels Diputats, davant una interpel·lació del grup de Cs que li preguntava sobre què estava fent el govern espanyol "davant els casos d'adoctrinament a les escoles catalanes". El ministre ha defensat l'actuació de l'executiu espanyol perquè recorda que les competències en educació estan transferides a les comunitats autònomes i que tenen "una capacitat d'actuació limitada".

Méndez de Vigo ha valorat que "l'escola no està per adoctrinar". "Els professors han de deixar fora la seva ideologia i no implantar al cap dels nens unes idees que atempten contra la convivència i la tolerància", ha manifestat el ministre.

Tanmateix, ha afirmat que no es "llenci una taca d'oli sobre tothom" i ha defensat la tasca de la majoria dels docents. "Ara bé, els que no actuen bé s'ha de denunciar", ha valorat.