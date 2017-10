May diu a Rajoy que no reconeixerà una declaració d'independència de Catalunya

Theresa May

La primera ministra britànica, Theresa May, ha assegurat al president espanyol, Mariano Rajoy, que el Regne Unit "no reconeixerà cap declaració d'independència de Catalunya". En un comunicat, el govern britànic ha informat d'una conversa telefònica entre May i Rajoy en què els dos líders "han debatut sobre la situació actual a Catalunya".

"La primera ministra ha reiterat que el Regne Unit és clar en què el referèndum de l'1-O no tenia base legal i que qualsevol declaració d'independència seria inconsistent amb l'estat de dret", ha indicat Downing Street en un comunicat.