Brussel·les insta a preparar la segona fase de les negociacions per al Brexit

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, va afirmar que proposarà als 27 caps d'Estat i de Govern dels països que romandran a la Unió Europea (UE) després del Brexit «començar les preparacions internes» per a una segona fase de les negociacions amb el Regne Unit. «Recomanaré als Vint-i-set començar els preparatius interns per entaular les discussions sobre el futur de la relació», va anunciar Tusk en una roda de premsa al final de la Cimera Social Tripartida, celebrada a Brussel·les.

Segons la seva opinió, per poder avançar la UE necessita «no només propostes prometedores» del Regne Unit, sinó també «propostes concretes de negociació». Va afegir que «el Brexit no és un joc polític» i va apuntar la necessitat de «treballar dur» per a finalitzar la primera fase i començar les negociacions sobre les relacions futures entre Brussel·les i Londres.

«Hem de treballar dur entre octubre i desembre per finalitzar la primera fase i començar les negociacions sobre les nostres relacions futures, però per això necessitem no només propostes prometedores de part del Regne Unit, sinó propostes concretes negociació», va explicar.

Per altra banda, els joves britànics se senten «perplexos, enfadats i ressentits» davant el Brexit, del qual responsabilitzen a les generacions més grans, segons un nou estudi. Aquest últim anàlisi sobre la marxa del bloc comunitari, realitzat per la London School Of Economics per a l'anomenat grup parlamentari multipartit per a un Brexit millor per als joves, va detectar una «profunda inquietud» per l'«impacte negatiu» del resultat de l'històric referèndum sobre la UE.