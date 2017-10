EN VIU | El Govern espanyol justifica l'aplicació del 155 per la "desobediència de la Generalitat"

El cap del Govern, Mariano Rajoy, presideix avui la reunió extraordinària del Consell de Ministres que ha d'acordar mesures concretes en aplicació de l'article 155 de la Constitució davant les actuacions dels independentistes catalans abanderades pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont.





11:06 h - Les justificacions del govern espanyol

La comissió del Senat es farà aquesta tarda

10:36 h - Cau la pàgina web del Tribunal Constitucional espanyol

10:20 h - Carles Puigdemont arriba al Palau de la Generalitat

10:19 h - Economia, els Mossos i els mitjans públics

Reunió extraordinària del Consell de Ministres

Rajoy detallarà les propostes

El Govern justifica l'adopció de mesures en aplicació del 155 de la Constitució per la desobediència de la Generalitat a les obligacions que li imposa la llei i pel fet que les seves actuacions "atempten greument" l'interès general d'Espanya.La comissió en la qual es debatrà aquest assumpte serà finalment una creada per a l'ocasió i composta per 27 senadors d'altres dues comissions: la General de Comunitats Autònomes i la Comissió Constitucional.La pàgina web del Tribunal Constitucional està. La caiguda del portal coincideix amb l'anunci de l'organitzaciód'una sèrie de ciberatacs "massius" contra pàgines a Internet de l'Estat espanyol i en defensa de Catalunya. En diversos comptes a Twitter, els seguidors d'Anonymous han anunciat els atacs i han avisat que en vindran més.El Consell de Ministres extraordinari per aprovar les mesures de l'article 155 de la Constitució a Catalunya ha començat a les 10 hores del matí d'aquest dissabte amb la presència del president del govern espanyol,, i tots els ministres del seu gabinet. Entre les clàusules que podrien integrar aquest 155 hi hauria eleccions autonòmiques al gener o prendre el control de TV3 i els Mossos d'Esquadra. Paral·lelament, el document no inclourà un termini màxim de temps d´aplicació, segons fonts del govern espanyol.i el ple del Senat on s´ha d´aprovar el pla d´aplicació de l´article 155 de la Constitució no se celebrarà previsiblement la setmana que ve, sinó la següent. Fonts del Senat apuntaven dijous com a data més probable el 30 o 31 d´octubre, tot i que també podria tenir lloc la setmana que ve, el divendres 27.El procediment comporta la convocatòria d´una comissió conjunta que avaluarà la petició del govern espanyol abans d´enviar un nou requeriment al president de la Generalitat,, i traslladarà la proposta al ple del Senat.Les tres mesures –eleccions al gener i el control dels Mossos i de TV3- han estat acordades entre les delegacions que el president espanyol,, han designat per a la concreció de l´aplicació del 155 sobre Catalunya. En aquests contactes hi ha estat presents, a més de Sáenz de Santamaría i Calvo, el secretari d´Estat per a les Relacions amb les Corts, José Luis Ayllón, i el que va ser assessor de Felipe González, José Luis Zapatero i Alfredo Pérez Rubalcaba, José Enrique Serrano.Des de les 10:00 horesper plantejar aquestes mesures que ha d'aprovar la setmana que ve, en concret el divendres 27 d'octubre, pel ple del Senat.i ni tan sols va confirmar ahir si hi havia ja un acord amb elal gener.Però des d'aquests partits es va apuntar aquest acord i es va arribar a concretar que la data triada per a aquests comicis és el 28 de gener.s, però el líder de, ha assegurat que ell mateix va pactar amb Rajoy dimecres passat, en la reunió que van mantenir a la Moncloa, el dia concret en què els catalans anirien a les urnes.Van ser els socialistes, però, els que van donar peu a donar per bona aquesta possibilitat després que l'exministraa TVE una informació del diari digital diario.es, segons la qual,i el secretari general del PSOE,, havien pactat les eleccions a Catalunya per al gener.El malestar que això va suscitar a l'Executiu portar a, interlocutora directa amb la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, a matisar posteriorment que celebrar eleccions al gener és només la posició dels socialistes.A l'espera que avui es desvetllin les mesures concretes,Va assegurar així mateix que l'objectiu fonamental d'aquestes mesures, amb un límit temporal que va dir que no està determinat, és tornar al compliment de la llei ia la normalitat institucional després d'haver arribat a una situació en la qual es "colpeja la llei" i es " liquida l'Estat de dret ".Previsiblement, serà el mateixqui compareixerà avui al Palau de la Moncloa després de la reunió del Consell de Ministres per detallar les propostes que enviarà per a la seva aprovació a la cambra alta, la Mesa es reunirà avui mateix per tramitar-les i fixar els passos següents.Fins llavors," per rectificar i evitar l'aplicació d'aquestes decisions.Serà la primera vegada des que la Constitució està en vigor que s'aprovin mesures en aplicació de l'article 155, que permet al Govern central assumir competències de les comunitats autònomes que no compleixin la llei.Mentre el Govern plantejarà avui les seves propostes, la Junta de Portaveus del Parlament fixarà dilluns que ve la data del ple en què Junts pel Sí (JxSí) i la CUP preveuen votar la declaració unilateral d'independència (DUI).Fonts sobiranistes van apuntar que aquest ple podria coincidir amb el que el Senat preveu celebrar el 27 d'octubre per aprovar les mesures derivades de l'aplicació de l'article 155 del text constitucional.