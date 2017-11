Trump decideix no visitar la frontera entre les dues Corees

El president nord-americà, Donald Trump, inicia avui una gira de 12 dies per Japó, Corea del Sud, Xina, Vietnam i Filipines marcada per l'amenaça nuclear nord-coreana, la seva exigència d'un comerç «just» i la investigació sobre la trama russa a les eleccions de 2016 als EUA. Trump no anirà a la zona desmilitaritzada que separa les dues Corees, un viatge recurrent entre els caps d'estat dels EUA que han visitat la nació del sud.

«Crec que tindrem un gran èxit. Parlarem de comerç. Parlarem òbviament de Corea del Nord», va assegurar Trump abans de deixar Washington per volar a Hawaii, on va visitar la base de Pearl Harbor abans de marxar avui cap al Japó. A més, el president dels EUA va anunciar que allargarà el viatge un dia per assistir a les Filipines el 14 de novembre a la reunió plenària de la Cimera de l'Est d'Àsia, en la qual inicialment no pensava participar.

L'agenda oficial de Trump començarà dilluns a Tòquio, on mantindrà diverses reunions bilaterals i un partit de golf amb el primer ministre Shinzo Abe, visitarà la família imperial japonesa i parlarà amb les tropes nord-americanes i nipones a la base aèria de Yokota. A més, Trump i Abe es reuniran amb «familiars de japonesos abduïts pel règim nord-coreà», segons un alt funcionari nord-americà.

Les que l'Executiu de EUA considera provocacions de Corea del Nord, fonamentalment els seus assajos nuclears i de míssils, dominaran les converses al Japó i Corea del Sud, on Trump hi serà els dies 7 i 8 de novembre per assistir a un sopar d'Estat amb el president Moon Jae-in i fer un discurs davant l'Assemblea Nacional (Parlament), entre altres activitats.

El principal assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, H.R. McMaster, va assenyalar que el comportament de Corea del Nord és «una amenaça per al món sencer» i que Trump, conscient que «s'acaba el temps», insistirà que tots els països «responsables» han de cooperar per «aïllar» el règim de Kim Jong-un. Després d'haver amenaçat al setembre de «destruir totalment» Corea del Nord si continuava amb les seves provocacions, el president nord-americà avalua ara tornar a incloure aquest país entre els considerats pels EUA com a «patrocinadors del terrorisme», segons McMaster.

En un altre ordre de coses, un treballador de Twitter va desactivar el compte personal de Trump aprofitant el seu últim dia de feina, segons va reconèixer la mateixa companyia. El compte de Trump (@realdonaldtrump) va estar inactiu durant prop d'11 minuts. Inicialment, Twitter havia atribuït a «un error humà» el tancament «inadvertit» del compte del president, però després va reconèixer que la desactivació «la va fer un empleat d'atenció al client».