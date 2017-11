Un informe policial suggereix que el fiscal Nisman va ser assassinat

Un informe policial suggereix que el fiscal argentí Alberto Nisman, que va acusar l'expresidenta Cristina Fernández d'encobriment de terroristes dies abans de ser trobat mort, al gener de 2015, va ser assassinat i que els autors van preparar l'escena per simular un suïcidi. El cadàver de Nisman es trobava al lavabo de casa seva a Buenos Aires amb una bala al cap que va ser disparada des d'una pistola de calibre 22 per un dels seus atacants, mentre l'altre l'aguantava per les aixelles com en una abraçada, després d'haver estat col·locat prèviament davant de la banyera, va detallar la investigació ara en poder de la justícia. A més, fruit dels cops rebuts pels seus suposats botxins, el fiscal tenia el septe nasal fracturat i hematomes a l'estómac, el maluc i altres parts del cos, detallen els resultats de l'informe, que també va apreciar al cadàver restes de ketamina, una droga que funciona com un potent anestèsic.

Aquest informe va ser sol·licitat al gener pel fiscal del cas, Eduardo Taiano, a experts de la Gendarmeria, un cos de les forces de seguretat que no havia estat involucrat en les anteriors perícies, que van ser molt qüestionades en apuntar que la mort de Nisman hauria estat un suïcidi. De mica en mica es van sabent més dades del text.